Компактные и практичные: названы лучшие городские кроссоверы с пробегом (фото)

Эксперты определили лучшие подержанные кроссоверы компактного класса. В рейтинг попали как массовые, так и премиальные модели.

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Кроссоверы — самый популярный класс авто на рынке, причем особенно быстро растет спрос на компактные модели. Они уже вытесняют городские хэтчбеки, ведь просторнее, практичнее и отличаются улучшенной проходимостью. Такие авто недорогие, особенно, если выбирать подержанные авто. Британское издание Auto Express выбрало лучшие компактные кроссоверы с пробегом.

8 место — Peugeot 2008

Peugeot 2008 Фото: Autocar

Peugeot 2008 первого поколения больше напоминает универсалы улучшенной проходимости. Он просторный внутри и имеет 360-литровый багажник. У него оригинальный салон с высоко расположенным щитком приборов и экономичные двигатели. Полного привода нет, зато есть система контроль сцепления Grip Control. К тому же, Peugeot 2008 относительно недорогой.

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7 место — Audi Q3

Audi Q3 Фото: Audi

Audi Q3 первой генерации — единственная премиальная модель в этом рейтинге. У него качественная внутренняя отделка, а места достаточно для четырех взрослых. У кроссовера широкая линейка тяговитых бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, причем есть и заряженный вариант RS Q3. Можно выбрать версии с передним и полным приводом.

6 место — Toyota C-HR

Toyota C-HR Фото: Toyota

Toyota C-HR первой генерации — самый оригинальный кроссовер марки с выразительным дизайном и обтекаемым силуэтом. Это не самая просторная модель, зато у нее неплохая шумоизоляция салона и хорошо настроенное шасси. К тому же, можно выбрать экономичные гибридные модификации Toyota C-HR. А еще модель отличается надежностью и качеством.

5 место — Kia Niro

Kia Niro Фото: Kia

Кроссовер Kia Niro первого поколения — один из самых доступных электрифицированных кроссоверов. Модель выпускалась в гибридной, плагин-гибридной и электрической версиях, причем электрокар имеет немалый запас хода в 450 км. Компактное авто довольно просторное и обычно богато укомплектовано.

4 место — Jeep Renegade

Jeep Renegade Фото: Jeep

Jeep Renegade отличается угловатым "внедорожным" дизайном и в его линейке есть версия повышенной проходимости Trailhawk. Кроссовер недорогой и достаточно богато оснащен, хотя качество внутреннего убранства вызывает вопросы. В линейке есть бензиновые, дизельные и гибридные модификации с передним и полным приводом.

3 место — SEAT Arona

SEAT Arona Фото: SEAT

Кроссовер SEAT Arona привлекает хорошей управляемостью. Кроме того, у него неплохая обзорность, современная мультимедийная система, и экономичные и бодрые двигатели с турбонаддувом.

2 место — Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross Фото: Citroen

Citroen C3 Aircross — компактный кроссовер с авангардным дизайном и практичным просторным салоном. Стоит избегать базового бензинового двигателя объемом 1,2 л без турбины — значительно привлекательнее дизели. К тому же, следует отметить мягкую и комфортабельную подвеску автомобиля.

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1 место — Ford Puma

Ford Puma Фото: Ford

Ford Puma — компактный кроссовер для активного водителя, ведь его управляемость — одна из лучших в классе. Его турбомоторы тяговитые и достаточно экономичные благодаря "мягким" гибридным установкам, а еще можно выбрать 197-сильный заряженный вариант ST. Обычно Ford Puma богато оснащен, а также имеет вместительный багажник.

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