Большой багажник и богатое остащение: представлен стильный кроссовер Kia за $12 000 (видео)

Компактный кроссовер Kia Syros отличается оригинальным дизайном и просторным салоном. Модель дебютировала в бензиновой и дизельной версиях, а позже появится электрокар.

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В Индии презентовали новый Kia Syros. Недорогой компактный кроссовер поступит в продажу с января и будет стоить примерно от $12 000. Подробности авто опубликовали на официальном сайте Kia.

Кроссовер Kia Syros — небольшая модель В-класса. Дизайн авто выдержан в новом фирменном стиле — оно напоминает электрокроссовер Kia EV3 и EV9. У него высокий капот, крупные фары и выраженный пластиковый обвес, а фонари расположены в стойках крыши.

Компактное авто достигает всего 4 метра в длину Фото: Kia

Размеры Kia Syros 2025:

длина — 3995 мм;

ширина — 1800 мм;

высота — 1665 мм;

колесная база — 2550 мм.

Кроссовер дебютировал в бензиновой и дизельной версиях Фото: Kia

В салоне установили оригинальный двухспицевый руль и пару 12,3-дюймовых дисплеев на передней панели. Компактный кроссовер Kia Syros довольно просторный для своих размеров, а его задние сиденья имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинок. Объем багажника составляет 465 л.

На передней панели установили два дисплея Фото: Kia

Кроме того, новый Kia Syros можно богато укомплектовать. Для бюджетной модели доступны бесключевой доступ, панорамная крыша, электропривод кресла водителя, климат-контроль, вентиляция сидений, камеры кругового обзора, акустика Harman Kardon с 8 динамиками, беспроводная зарядка смартфонов, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

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Кроссовер Kia Syros 2025 дебютирует в двух версиях. Модель с 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 120 сил предлагают с 6-ступенчатой механической КПП или 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. 1,5-литровый 115-сильный турбодизель доступен с механикой или 6-ступенчатым автоматом.

Модель можно много укомплектовать Фото: Kia

Позже появится электромобиль Kia Syros. Все модификации будут переднеприводными.

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