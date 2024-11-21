Спорткар для семьи: представлен мощный электрокроссовер Kia (фото)

Электромобиль Kia EV9 GT оснащен 501-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с. Кроссовер получил адаптивные амортизаторы и улучшенные тормоза.

Линейку Kia EV9 2025 пополнила спортивная модификация GT. Мощный семейный электрокроссовер презентовали на автошоу в Лос-Анджелесе, а его продажи стартуют летом 2025 года. Подробности автомобиля раскрыли на официальном сайте Kia.

Новый Kia EV9 GT получил двухмоторную установку на 501 л. с. Динамика — не хуже, чем у спорткаров: разгон до 100 км/ч занимает 4,3 с. Кроме того, электромобиль Kia получил адаптивные амортизаторы и улучшенные тормоза.

Кроссовер способен разогнаться до сотни за 4,3 с Фото: Kia

Аккумуляторная батарея на 99,8 кВт∙ч осталась без изменений, но запас хода пока держат в секрете. Зато известно, что благодаря 800-вольтовой архитектуре быстрая зарядка на 80% занимает 25 минут.

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Топовая версия Kia EV9 2025 мало чем отличается от менее мощного кроссовера в исполнении GT-Line. Ему несколько изменили переднюю часть и фары, а также установили 21-дюймовые диски.

Салон Kia EV9 GT украсили алькантарой Фото: Kia

Салон отделали алькантарой с ярко-зелеными акцентами. Кроме того, установлены спортивные передние кресла. Вместе с тем, электрокар остается семейной моделью с тремя рядами кресел и большим (333-2393 л) багажником.

Кстати, на автосалоне в Лос-Анджелесе презентовали и собрата Kia EV9 от Hyundai.

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