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Авто

Спорткар для родини: представлено потужний електрокросовер Kia (фото)

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Фото: Kia | Kia EV9 GT — 501-сильна спортивна версія електрокара

Електромобіль Kia EV9 GT оснащений 501-сильною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 4,3 с. Кросовер отримав адаптивні амортизатори та покращені гальма.

Лінійку Kia EV9 2025 поповнила спортивна модифікація GT. Потужний сімейний електрокросовер презентували на автошоу в Лос-Анджелесі, а його продажі стартують влітку 2025 року. Подробиці автомобіля розкрили на офіційному сайті Kia.

Новий Kia EV9 GT отримав двомоторну установку на 501 к. с. Динаміка – не гірша, ніж у спорткарів: розгін до 100 км/год займає 4,3 с. Крім того, електромобіль Kia отримав адаптивні амортизатори та покращені гальма.

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Кросовер здатен розігнатися до сотні за 4,3 с
Фото: Kia

Акумуляторна батарея на 99,8 кВт∙год залишилася без змін, але запас ходу поки тримають у секреті. Зате відомо, що завдяки 800-вольтній архітектурі швидка зарядка на 80% займає 25 хвилин.

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Топова версія Kia EV9 2025 мало чим відрізняється від менш потужного кросовера у виконанні GT-Line. Йому дещо змінили передню частину та фари, а також встановили 21-дюймові диски.

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Салон Kia EV9 GT оздобили алькантарою
Фото: Kia

Салон оздобили алькантарою із яскраво-зеленими акцентами. Крім того, встановлені спортивні передні крісла. Разом із тим, електрокар залишається сімейною моделлю із трьома рядами крісел та великим (333-2393 л) багажником.

До речі, на автосалоні в Лос-Анджелесі презентували і побратима Kia EV9 від Hyundai.

Також Фокус розповідав про перший рамний пікап Kia.