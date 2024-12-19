Великий багажник і багате остащення: представлено стильний кросовер Kia за $12 000 (відео)
Компактний кросовер Kia Syros вирізняється оригінальним дизайном та просторим салоном. Модель дебютувала в бензиновій та дизельній версіях, а пізніше з'явиться електрокар.
В Індії презентували новий Kia Syros. Недорогий компактний кросовер надійде в продаж із січня та коштуватиме приблизно від $12 000. Подробиці авто опублікували на офіційному сайті Kia.
Кросовер Kia Syros – невелика модель В-класу. Дизайн авто витриманий у новому фірмовому стилі — воно нагадує електрокросовер Kia EV3 та EV9. У нього високий капот, крупні фари та виражений пластиковий обвіс, а ліхтарі розташовані у стійках даху.
Розміри Kia Syros 2025:
- довжина – 3995 мм;
- ширина – 1800 мм;
- висота – 1665 мм;
- колісна база – 2550 мм.
У салоні встановили оригінальне двоспицеве кермо та пару 12,3-дюймових дисплеїв на передній панелі. Компактний кросовер Kia Syros доволі просторий для своїх розмірів, а його задні сидіння мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинок. Об’єм багажник становить 465 л.
Крім того, новий Kia Syros можна багато укомплектувати. Для бюджетної моделі доступні безключовий доступ, панорамний дах, електропривід крісла водія, клімат-контроль, вентиляція сидінь, камери кругового огляду, акустика Harman Kardon з 8 динаміками, бездротова зарядка смартфонів, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.Важливо
Кросовер Kia Syros 2025 дебютує у двох версіях. Модель із 1,0-літровим бензиновим турбомотором на 120 сил пропонують із 6-ступінчастою механічною КПП або 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями. 1,5-літровий 115-сильний турбодизель доступний з механікою або 6-ступінчастим автоматом.
Пізніше з’явиться електромобіль Kia Syros. Усі модифікації будуть передньопривідними.
До речі, нещодавно дебютував потужний сімейний електрокросовер Kia.
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