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Великий багажник і багате остащення: представлено стильний кросовер Kia за $12 000 (відео)

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Фото: Kia | Kia Syros — бюджетний кросовер із оригінальним дизайном

Компактний кросовер Kia Syros вирізняється оригінальним дизайном та просторим салоном. Модель дебютувала в бензиновій та дизельній версіях, а пізніше з'явиться електрокар.

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В Індії презентували новий Kia Syros. Недорогий компактний кросовер надійде в продаж із січня та коштуватиме приблизно від $12 000. Подробиці авто опублікували на офіційному сайті Kia.

Кросовер Kia Syros – невелика модель В-класу. Дизайн авто витриманий у новому фірмовому стилі — воно нагадує електрокросовер Kia EV3 та EV9. У нього високий капот, крупні фари та виражений пластиковий обвіс, а ліхтарі розташовані у стійках даху.

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Компактне авто сягає всього 4 метри завдовжки
Фото: Kia

Розміри Kia Syros 2025:

  • довжина – 3995 мм;
  • ширина – 1800 мм;
  • висота – 1665 мм;
  • колісна база – 2550 мм.
Kia Syros 2025, Kia Syros, новий Kia Syros, кросовер Kia Fullscreen
Кросовер дебютував у бензиновій та дизельній версіях
Фото: Kia

У салоні встановили оригінальне двоспицеве кермо та пару 12,3-дюймових дисплеїв на передній панелі. Компактний кросовер Kia Syros доволі просторий для своїх розмірів, а його задні сидіння мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинок. Об’єм багажник становить 465 л.

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На передній панелі встановили два дисплеї
Фото: Kia

Крім того, новий Kia Syros можна багато укомплектувати. Для бюджетної моделі доступні безключовий доступ, панорамний дах, електропривід крісла водія, клімат-контроль, вентиляція сидінь, камери кругового огляду, акустика Harman Kardon з 8 динаміками, бездротова зарядка смартфонів, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

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Кросовер Kia Syros 2025 дебютує у двох версіях. Модель із 1,0-літровим бензиновим турбомотором на 120 сил пропонують із 6-ступінчастою механічною КПП або 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями. 1,5-літровий 115-сильний турбодизель доступний з механікою або 6-ступінчастим автоматом.

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Модель можна багато укомплектувати
Фото: Kia

Пізніше з’явиться електромобіль Kia Syros. Усі модифікації будуть передньопривідними.

До речі, нещодавно дебютував потужний сімейний електрокросовер Kia.

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