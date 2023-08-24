Найдешевший купе-кросовер виходить на глобальний ринок: подробиці та фото

Компактний кросовер Suzuki Fronx коштує від 9000 доларів, але при цьому досить багато оснащений. Модель доступна в бензинових і гібридних версіях.

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Новий Suzuki Fronx став "глобальною" моделлю. Перший купе-кросовер марки починають поставляти на експорт. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Кросовер коштує від 9000 доларів Фото: Suzuki

Кросовер Suzuki Fronx випускають в Індії. Донедавна модель продавалася тільки там, але тепер вона стала доступною на Близькому Сході та в ПАР. На черзі — інші країни Євразії, Африки та Латинської Америки.

Ціна Suzuki Fronx 2023 залежить від ринку. В Індії базовий купе-кросовер коштує в еквіваленті 9000 доларів, а в ПАР і Катарі модель багатше оснащена і оцінена в 15 000 доларів. Це найдешевший у світі купе-кросовер.

У авто похилий аркоподібний дах Фото: Suzuki

Новий Suzuki Fronx 2023 — 4,0-метровий кросовер В-класу, створений на базі хетчбека Baleno. У нього виразний дизайн із купеподібним дахом, розширеними крилами і "двоповерховою" оптикою.

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Бюджетний кросовер Suzuki отримав опції, властиві моделям класом вище — камери кругового огляду, проекцію на лобове скло, бездротову зарядку для смартфонів.

Бюджетне авто можна оснастити камерами кругового огляду та проекційним дисплеєм Фото: Suzuki

Купе-кросовер Suzuki Fronx дебютував з 1,2-літровим 92-сильним бензиновим двигуном і 1,0-літровим 100-сильним турбомотором. Для "глобальної" версії також додали 1,5-літрову четвірку на 105 к. с., яка може бути доступна з 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою.

Новий Suzuki Fronx 2023 доступний з 5-ступінчастою механічною або 6-ступінчастою автоматичною КПП. Привід у авто — виключно передній.

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