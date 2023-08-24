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Самый дешевый купе-кроссовер выходит на глобальный рынок: подробности и фото

Suzuki Fronx, новый Suzuki Fronx, Suzuki Fronx 2023, кроссовер Suzuki
Фото: Suzuki | Suzuki Fronx — первый купе-кроссовер японской марки

Компактный кроссовер Suzuki Fronx стоит от 9000 долларов, но при этом довольно богато оснащен. Модель доступна в бензиновых и гибридных версиях.

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Новый Suzuki Fronx стал "глобальной" моделью. Первый купе-кроссовер марки начинают поставлять на экспорт. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Suzuki Fronx 2023, новый Suzuki Fronx, Suzuki Fronx, кроссовер Suzuki Fullscreen
Кроссовер стоит от 9000 долларов
Фото: Suzuki

Кроссовер Suzuki Fronx выпускают в Индии. До недавнего времени модель продавалась только там, но теперь она стала доступной на Ближнем Востоке и в ЮАР. На очереди – другие страны Евразии, Африки и Латинской Америки.

Цена Suzuki Fronx 2023 зависит от рынка. В Индии базовый купе-кроссовер стоит в эквиваленте 9000 долларов, а в ЮАР и Катаре модель богаче оснащена и оценена в 15 000 долларов. Это самый дешевый в мире купе-кроссовер.

новый Suzuki Fronx, Suzuki Fronx, Suzuki Fronx 2023, кроссовер Suzuki Fullscreen
У авто покатая аркообразная крыша
Фото: Suzuki

Новый Suzuki Fronx 2023 – 4,0-метровый кроссовер В-класса, созданный на базе хэтчбека Baleno. У него выразительный дизайн с купеобразной крышей, расширенными крыльями и "двухэтажной" оптикой.

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Бюджетный кроссовер Suzuki получил опции, свойственные моделям классом выше – камеры кругового обзора, проекцию на лобовое стекло, беспроводную зарядку для смартфонов.

Салон suzuki fronx, Suzuki Fronx, новый Suzuki Fronx, Suzuki Fronx 2023, кроссовер Suzuki Fullscreen
Бюджетное авто можно оснастить камерами кругового обзора и проекционным дисплеем
Фото: Suzuki

Купе-кроссовер Suzuki Fronx дебютировал с 1,2-литровым 92-сильным бензиновым двигателем и 1,0-литровым 100-сильным турбомотором. Для "глобальной" версии также добавили 1,5-литровую четверку на 105 л. с., которая может быть доступна с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой.

Новый Suzuki Fronx 2023 доступен с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической КПП. Привод у авто – исключительно передний.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился флагманский кроссовер Suzuki мощностью свыше 300 л. с.

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