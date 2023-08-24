Самый дешевый купе-кроссовер выходит на глобальный рынок: подробности и фото
Компактный кроссовер Suzuki Fronx стоит от 9000 долларов, но при этом довольно богато оснащен. Модель доступна в бензиновых и гибридных версиях.
Новый Suzuki Fronx стал "глобальной" моделью. Первый купе-кроссовер марки начинают поставлять на экспорт. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.
Кроссовер Suzuki Fronx выпускают в Индии. До недавнего времени модель продавалась только там, но теперь она стала доступной на Ближнем Востоке и в ЮАР. На очереди – другие страны Евразии, Африки и Латинской Америки.
Цена Suzuki Fronx 2023 зависит от рынка. В Индии базовый купе-кроссовер стоит в эквиваленте 9000 долларов, а в ЮАР и Катаре модель богаче оснащена и оценена в 15 000 долларов. Это самый дешевый в мире купе-кроссовер.
Новый Suzuki Fronx 2023 – 4,0-метровый кроссовер В-класса, созданный на базе хэтчбека Baleno. У него выразительный дизайн с купеобразной крышей, расширенными крыльями и "двухэтажной" оптикой.Важно
Бюджетный кроссовер Suzuki получил опции, свойственные моделям классом выше – камеры кругового обзора, проекцию на лобовое стекло, беспроводную зарядку для смартфонов.
Купе-кроссовер Suzuki Fronx дебютировал с 1,2-литровым 92-сильным бензиновым двигателем и 1,0-литровым 100-сильным турбомотором. Для "глобальной" версии также добавили 1,5-литровую четверку на 105 л. с., которая может быть доступна с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой.
Новый Suzuki Fronx 2023 доступен с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической КПП. Привод у авто – исключительно передний.
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