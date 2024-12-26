Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Suzuki Jimny получил экстремальную версию для тяжелого бездорожья (фото)

Suzuki Jimny CODE19, Suzuki Jimny, тюнинг Suzuki Jimny, новый Suzuki Jimny, новый Suzuki Jimny
Suzuki Jimny доработали в ателье CODE19

Новый Suzuki Jimny CODE19 подготовили к серьезному бездорожью. Автомобиль получил стальные дуги-бамперы и внедорожные шины.

Related video

У Suzuki Jimny в 2025 году появится новая модификация повышенной проходимости CODE19. Внедорожник представят в январе на автошоу в Токио. Об этом сообщается на сайте компании Beyond Japan.

Именно это японское ателье выполнило тюнинг Suzuki Jimny. Внедорожник подготовили к серьезному бездорожью.

тюнинг Suzuki Jimny, Suzuki Jimny, новый Suzuki Jimny, новый Suzuki Jimny Fullscreen
Авто получило большие внедорожные шины

Новый Suzuki Jimny CODE19 получил стальные дуги вместо бамперов, новые противотуманные фары и большие внедорожные шины Monster Mud Warrior. Кроме того, автомобиль отличается особой решеткой радиатора.

Важно
Стильный дизайн и запас хода 500 км: презентован первый электрокроссовер Suzuki (фото)
Стильный дизайн и запас хода 500 км: презентован первый электрокроссовер Suzuki (фото)

Салон Suzuki Jimny остался без изменений, не доработали и двигатель внедорожника. Как известно, автомобиль оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 102 л.с. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую или 4-ступенчатой автоматической КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.

Suzuki Jimny, тюнинг Suzuki Jimny, новый Suzuki Jimny, новый Suzuki Jimny Fullscreen
Бамперы заменили дугами

Suzuki Jimny CODE19 не будет продаваться как отдельная версия. Вместо этого ателье Beyond Japan предложит аксессуары, установленные на внедорожник. В частности, дуги-бамперы и новые "противотуманки" оценили в 104 500 иен ($665).

Кстати, недавно Suzuki показали кроссовер для любителей рыбалки.

Также Фокус рассказывал о ярком тюнинге Skoda Octavia.