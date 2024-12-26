Suzuki Jimny получил экстремальную версию для тяжелого бездорожья (фото)

Новый Suzuki Jimny CODE19 подготовили к серьезному бездорожью. Автомобиль получил стальные дуги-бамперы и внедорожные шины.

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У Suzuki Jimny в 2025 году появится новая модификация повышенной проходимости CODE19. Внедорожник представят в январе на автошоу в Токио. Об этом сообщается на сайте компании Beyond Japan.

Именно это японское ателье выполнило тюнинг Suzuki Jimny. Внедорожник подготовили к серьезному бездорожью.

Авто получило большие внедорожные шины

Новый Suzuki Jimny CODE19 получил стальные дуги вместо бамперов, новые противотуманные фары и большие внедорожные шины Monster Mud Warrior. Кроме того, автомобиль отличается особой решеткой радиатора.

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Салон Suzuki Jimny остался без изменений, не доработали и двигатель внедорожника. Как известно, автомобиль оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 102 л.с. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую или 4-ступенчатой автоматической КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.

Бамперы заменили дугами

Suzuki Jimny CODE19 не будет продаваться как отдельная версия. Вместо этого ателье Beyond Japan предложит аксессуары, установленные на внедорожник. В частности, дуги-бамперы и новые "противотуманки" оценили в 104 500 иен ($665).

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