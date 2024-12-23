Яркий дизайн и 275 сил: представлена мощная заряженная Skoda Octavia (фото)

Skoda Octavia RS от Milotec отличается ярким забаравливанием, обвесом и 20-дюймовыми дисками. Мощность двигателя выросла до 275 сил.

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Skoda Octavia получила мощную модификацию. Ее создали в немецкой компании Milotec, которая специализируется на тюнинге и аксессуарах для Skoda. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Для доработки выбрали заряженную Skoda Octavia RS 2023 модельного года, то есть дорестайл. В 2,0-литровой бензиновой турбочетверке перенастроили электронный блок управления, что увеличило ее мощность с 245 до 275 сил. Это больше, чем у обновленной Skoda Octavia RS 2024 года.

Лифтбек получил обвес, спойлер и диффузор

С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с, а до 200 км/ч — 22,9 с. Максимальная скорость составляет 250 км/ч. Улучшить управляемость призвана спортивная подвеска с регулируемыми амортизаторами.

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Кроме того, тюнинг Skoda Octavia RS сделал дизайн лифтбека более ярким. Автомобиль покрасили в оранжевый цвет, добавили черные обвес, задний спойлер, диффузор и декор. Также лифтбек несколько занизили и установили 20-дюймовые диски черного цвета с низкопрофильной резиной Hankook.

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