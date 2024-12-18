Новый электрокроссовер Skoda рассекретили до презентации (фото)

Электромобиль Skoda Enyaq изменит дизайн — внешность выполнят в новом фирменном стиле. Запас хода кроссовера возрастет.

Related video

Опубликованы официальные рендеры Skoda Enyaq 2025. Электрический кроссовер пройдет основательное обновление в начале следующего года. Подробности новой модели раскрыли на сайте чешского автопроизводителя.

На изображениях показали как стандартный электромобиль Skoda Enyaq, так и его более спортивную версию Coupe. Дизайн кроссовера выдержан в новом фирменном стиле Modern Solid.

Запас хода электрокроссовера возрастет Фото: Skoda

Новый Skoda Enyaq отличается измененной передней частью в духе концепта Vision 7S и младших электрических моделей Elroq и Epiq. Кроссовер получил двухуровневые матричные фары, соединенные черной вставкой.

Также заменили фонари и бамперы Skoda Enyaq. Сообщается, что изменения улучшили аэродинамику электрокара.

Важно

Гимн практичности: тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq

Салон Skoda Enyaq на рендерах не показали. Ожидается, что электрокроссовер получит увеличенные дисплеи на передней панели.

Также пока нет информации о силовых установках авто. На данный момент электромобиль предлагают в версиях мощностью от 170 до 340 л. с. Зато указано, что запас хода Skoda Enyaq возрастет (сейчас он может достигать 566 км).

Ранее стало известно, что Skoda может возродить компактный кроссовер Yeti. Новая модель будет недорогой.

Также Фокус писал, что на европейский рынок выходит новый электрокроссовер от Geely и Volvo.