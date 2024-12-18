Новий електрокросовер Skoda розсекретили до презентації (фото)

Електромобіль Skoda Enyaq змінить дизайн — зовнішність виконають у новому фірмовому стилі. Запас ходу кросовера зросте.

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Опубліковано офіційні рендери Skoda Enyaq 2025. Електричний кросовер пройде ґрунтовне оновлення на початку наступного року. Подробиці нової моделі розкрили на сайті чеського автовиробника.

На зображеннях показали як стандартний електромобіль Skoda Enyaq, так і його спортивнішу версію Coupe. Дизайн кросовера витриманий у новому фірмовому стилі Modern Solid.

Запас ходу електрокросовера зросте Фото: Skoda

Новий Skoda Enyaq вирізняється зміненою передньою частиною в дусі концепта Vision 7S та молодших електричних моделей Elroq і Epiq. Кросовер отримав дворівневі матричні фари, з’єднані чорною вставкою.

Також замінили ліхтарі та бампери Skoda Enyaq. Повідомляється, що зміни покращили аеродинаміку електрокара.

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Салон Skoda Enyaq на рендерах не показали. Очікується, що електрокросовер отримає збільшені дисплеї на передній панелі.

Також наразі немає інформації про силові установки авто. Наразі електромобіль пропонують у версіях потужністю від 170 до 340 к. с. Зате зазначено, що запас ходу Skoda Enyaq зросте (наразі він може сягати 566 км).

Раніше стало відомо, що Skoda може відродити компактний кросовер Yeti. Нова модель буде недорогою.

Також Фокус писав, що на європейський ринок виходить новий електрокросовер від Geely і Volvo.