Skoda може відродити знаменитий недорогий кросовер: перші подробиці

У Skoda розглядають можливість відродження кросовера Yeti. Друге його покоління буде компактним і недорогим кросовером із просторим салоном.

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Кросовер Skoda Yeti може невдовзі повернутися на ринок. Про це заявив СЕО Skoda Клаус Зеллмер німецькому виданню Auto Motor und Sport.

Клаус Зеллмер зізнався, що завжди був палким прихильником Skoda Yeti. Кросовер має шанс на відродження, проте у цьому випадку виготовлятимуть його не в Європі, а в Індії.

Кросовер Skoda Yeti випускали з 2009 по 2017 роки Фото: Skoda

Новий Skoda Yeti має всі шанси стати недорогою бюджетною моделлю. Автомобіль буде дещо більшою за кросовери Skoda Kylaq та Kushaq, які виробляють у Індії. Він збереже форм-фактор невеликого кросовера з просторим салоном і високим дахом.

Нагадаємо, що компактний кросовер Skoda Yeti випускали з 2009 по 2017 роки і навіть збирали в Україні. Модель приваблювала чималим внутрішнім простором та можливостями трансформації салону. Автомобіль пропонували із бензиновими та дизельними двигунами потужністю від 105 до 170 сил.

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Безпосереднього наступника Skoda Yeti не отримав, адже на зміну йому прийшло одразу дві моделі – більший Skoda Karoq і компактніший Kamiq.

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