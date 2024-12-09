Skoda может возродить знаменитый недорогой кроссовер: первые подробности

В Skoda рассматривают возможность возрождения кроссовера Yeti. Второе его поколение будет компактным и недорогим кроссовером с просторным салоном.

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Кроссовер Skoda Yeti может вскоре вернуться на рынок. Об этом заявил СЕО Skoda Клаус Зеллмер немецкому изданию Auto Motor und Sport.

Клаус Зеллмер признался, что всегда был горячим поклонником Skoda Yeti. Кроссовер имеет шанс на возрождение, однако в этом случае производить его будут не в Европе, а в Индии.

Кроссовер Skoda Yeti выпускался с 2009 по 2017 годы Фото: Skoda

Новый Skoda Yeti имеет все шансы стать недорогой бюджетной моделью. Автомобиль будет несколько крупнее кроссоверов Skoda Kylaq и Kushaq, которые производят в Индии. Он сохранит форм-фактор небольшого кроссовера с просторным салоном и высокой крышей.

Напомним, что компактный кроссовер Skoda Yeti выпускался с 2009 по 2017 годы и даже собирали в Украине. Модель привлекала немалым внутренним пространством и возможностями трансформации салона. Автомобиль предлагали с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 105 до 170 сил.

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Непосредственного преемника Skoda Yeti не получил, ведь на смену ему пришло сразу две модели — более крупный Skoda Karoq и более компактный Kamiq.

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