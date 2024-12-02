Британцы скрестили редкий пикап Skoda и спортбайк Suzuki (фото, видео)

Пикап Skoda Felicia оснастили сразу двумя двигателями от спортбайков Suzuki GSX-R1000. Общая мощность превысила 360 сил, а масса авто составляет всего 750 кг.

В Великобритании создали очень необычный автомобиль. Он является гибридом довольно редкого пикапа Skoda Felicia и спортивного мотоцикла Suzuki GSX-R1000. Сейчас оригинальный спорткар продают на eBay за 34 995 фунтов стерлингов ($44 400).

Необычный тюнинг Skoda Felicia выполнила компания Bennett Built Motorsport. Проект получил название Skoduki.

Пикап занизили, а его крылья расширили Фото: Ebay

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Пикап Skoda Felicia получил сразу два 1,0-литровых мотора от Suzuki GSX-R1000 общей мощностью более 360 сил. Их установили рядом под капотом и каждый из них сохранил отдельную коробку передач.

Под капотом поместились сразу два двигателя от Suzuki GSX-R1000 Фото: Ebay

Кроме того, для авто создали полностью новую трубчатую раму с кастомной подвеской. Массу авто удалось снизить до 750 кг.

В салоне установили гоночные сиденья Фото: Ebay

Skoda Felicia Pickup занизили и существенно расширили крылья авто. Кроме того, появились обвес, новая решетка радиатора и фары от Skoda Octavia. Из салона убрали отделку, а взамен установили тонкие гоночные кресла и каркас безопасности. Примечательно, что экстремальный пикап допущен к дорогам общего пользования.

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