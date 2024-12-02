Британці схрестили рідкісний пікап Skoda та спортбайк Suzuki (фото, відео)

Пікап Skoda Felicia оснастили одразу двома двигунами від спортбайків Suzuki GSX-R1000. Загальна потужність перевищила 360 сил, а маса авто становить усього 750 кг.

У Великій Британії створили дуже незвичний автомобіль. Він є гібридом доволі рідкісного пікапа Skoda Felicia та спортивного мотоцикла Suzuki GSX-R1000. Зараз оригінальний спорткар продають на eBay за 34 995 фунтів стерлінгів ($44 400).

Незвичний тюнінг Skoda Felicia виконала компанія Bennett Built Motorsport. Проєкт отримав назву Skoduki.

Пікап занизили, а його крила розширили Фото: Ebay

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Пікап Skoda Felicia отримав одразу два 1,0-літрових мотори від Suzuki GSX-R1000 загальною потужністю понад 360 сил. Їх встановили поруч під капотом і кожен із них зберіг окрему коробку передач.

Під капотом помістилися одразу два двигуни від Suzuki GSX-R1000 Фото: Ebay

Крім того, для авто створили повністю нову трубчасту раму із кастомною підвіскою. Масу авто вдалося знизити до 750 кг.

У салоні встановили гоночні сидіння Фото: Ebay

Skoda Felicia Pickup занизили та суттєво розширили крила авто. Крім того, з’явилися обвіс, нова решітка радіатора та фари від Skoda Octavia. Із салону прибрали оздоблення, а натомість встановили тонкі гоночні крісла та каркас безпеки. Примітно, що екстремальний пікап допущений до доріг загального користування.

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