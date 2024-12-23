Яскравий дизайн і 275 сил: представлено потужну заряджену Skoda Octavia (фото)

Skoda Octavia RS від Milotec вирізняється яскравим забаравленням, обвісом та 20-дюймовими дисками. Потужність двигуна зросла до 275 сил.

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Skoda Octavia отримала потужну модифікацію. Її створили в німецькій компанії Milotec, яка спеціалізується на тюнінгу та аксесуарах для Skoda. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Для доопрацювання обрали заряджену Skoda Octavia RS 2023 модельного року, тобто дорестайл. У 2,0-літровій бензиновій турбочетвірці переналаштували електронний блок управління, що збільшило її потужність із 245 до 275 сил. Це більше, аніж в оновленої Skoda Octavia RS 2024 року.

Ліфтбек отримав обвіс, спойлер та дифузор

Із 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 6,7 с, а до 200 км/год – 22,9 с. Максимальна швидкість становить 250 км/год. Покращити керованість покликана спортивна підвіска з регульованими амортизаторами.

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Крім того, тюнінг Skoda Octavia RS зробив дизайн ліфтбека яскравішим. Автомобіль пофарбували в помаранчевий колір, додали чорні обвіс, задній спойлер, дифузор та декор. Також ліфтбек дещо занизили і встановили 20-дюймові диски чорного кольору з низькопрофільною гумою Hankook.

До речі, нещодавно розсекретили новий електрокросовер Skoda на базі VW ID.4.

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