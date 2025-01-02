Маленький Land Cruiser: представлен оригинальный внедорожный минивэн Toyota (фото)

Toyota Roomy превратили в минивэн повышенной проходимости в стилистике Land Cruiser. Его можно превратить в доступный автодом.

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На автошоу в Токио дебютирует оригинальная Toyota Roomy. Компактный 3,7-метровый минивэн превратили в кроссовер в стилистике Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Оригинальный тюнинг Toyota Roomy выполнило японское ателье ESB Style. Проект назвали Land Croomy.

Минивэну увеличили клиренс и установили внедорожные шины

Минивэн получил широкую хромированную решетку радиатора в духе Toyota Land Cruiser 300. Кроме того, заменили бамперы, добавили багажник на крыше и внедорожные шины Toyo Open Country R/T, а клиренс увеличили на 30 мм.

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Салон Toyota Roomy не изменился. Стоимость такого тюнинг-пакета составляет 270 000 иен ($1720). В качестве опции за 25 000 иен ($159) предлагают большой матрас в салон (на место сложенных задних сидений), который превратит минивэн в автодом.

За доплату предлагают матрас в салон

Минивэн Toyota Land Croomy предлагается с 1,0-литровыми бензиновыми двигателями — атмосферным 69-сильным и 98-сильным с турбонаддувом. Обе модификации получили вариатор, а привод может быть передним или полным.

Кстати, на автошоу в Токио презентуют и оригинальный гибрид доступного кроссовера Honda и классического Jeep.

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