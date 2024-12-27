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Авто

Авто Дарта Вейдера и внедорожник: рассекречены новые версии Toyota RAV4 (видео)

Toyota RAV4 Dark Side, Toyota RAV4, новая Toyota RAV4, кроссовер Toyota
Фото: Toyota | Toyota RAV4 Dark Side

Toyota выполнила заводской тюнинг RAV4. Массовый кроссовер получил оригинальную футуристическую версию и внедорожную модификацию.

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Кроссовер Toyota RAV4 получит две нестандартные модификации. Их презентуют в январе на автосалоне в Токио. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Toyota RAV4 Темная сторона

Новая Toyota RAV4 в исполнении Dark Side ("темная сторона") своим футуристическим дизайном напоминает шлем Дарта Вейдера. Кроссовер получил агрессивный обвес, а вместо решетки радиатора установили небольшой дисплей. Также обращают на себя внимание матовая окраска кузова и диодная подсветка передней части.

салон Toyota RAV4, новая Toyota RAV4, кроссовер Toyota Fullscreen
В салоне Toyota RAV4 Dark Side изменили графику дисплеев
Фото: Toyota

В салоне несколько изменили отделку и подсветку, а цифровая панель приборов и мультимедийная система получили новую футуристическую графику.

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Toyota RAV4 Outdoor Lifestyle

Toyota RAV4, новая Toyota RAV4, кроссовер Toyota Fullscreen
Toyota RAV4 Outdoor Lifestyle
Фото: Toyota

Новая Toyota RAV4Outdoor Lifestyle — внедорожный вариант модели. Кроссовер получил пластиковый обвес, более массивные бамперы и расширители арок. Кроме того, установлены внедорожные шины, красные брызговики и багажник на крыше. Автомобиль отличается двухцветной окраской.

Кстати, уже проходит тесты новое поколение Toyota RAV4. Его презентуют в 2025 году.

Также Фокус рассказывал о спортивной версии Toyota Camry.