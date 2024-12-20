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Toyota выпустила большой 300-сильный минивэн с расходом 6 л на 100 км (фото)

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Фото: Toyota | Минивэн Toyota Alphard получил плагин-гибридную версию

Новый Toyota Alphard PHEV оснастили 302-сильной плагин-гибридной установкой от кроссовера RAV4. Минивэн расходует 6 л на 100 км и может проехать 73 км на электротяге

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Линейку Toyota Alphard 2025 пополнила топовая плагин-гибридная модификация. Минивэн поступает в продажу по цене от 68 000 долларов. Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

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Минивэн расходует 6 л/100 км в смешанном цикле
Фото: Toyota

Новый Toyota Alphard PHEV получил полноприводную установку от плагин-гибрида RAV4 с 2,5-литровой бензиновой четверкой и парой электромоторов. Суммарная отдача составляет 302 л. с.

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Салон отделан кожей и деревом
Фото: Toyota

Большой пятиметровый минивэн Toyota Alphard PHEV расходует в среднем всего 6 л на 100 км, а его батарея позволяет преодолеть до 73 км в электрическом режиме.

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Быстрая зарядка на 80% (током мощностью 50 кВт) занимает 38 минут. К тому же, автомобиль имеет режим генератора, то есть может питать электроприборы.

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Плагин-гибрид доступен только в шестиместном исполнении
Фото: Toyota

От стандартного Toyota Alphard 2025 плагин-гибрид внешне отличается 19-дюймовыми дисками. Модель предлагают только в богато оснащенной шестиместной версии с кожаным салоном, раздельным климат-контролем, электроприводом сидений и отдельными широкими креслами второго ряда.

Позже такую силовую установку может получить и роскошный собрат Alphard — Lexus LM, который представлен на украинском рынке.

Также Фокус рассказывал, что в Украине обнаружили пикап Toyota Hilux 2005 года в новом состоянии.