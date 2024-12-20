Toyota випустила великий 300-сильний мінівен із витратою 6 л на 100 км (фото)

Новий Toyota Alphard PHEV оснастили 302-сильною плагін-гібридною установкою від кросовера RAV4. Мінівен витрачає 6 л на 100 км і може проїхати 73 км на електротязі

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Лінійку Toyota Alphard 2025 поповнила топова плагін-гібридна модифікація. Мінівен надходить у продаж за ціною від 68 000 доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.

Мінівен витрачає 6 л/100 км у змішаному циклі Фото: Toyota

Новий Toyota Alphard PHEV отримав повнопривідну установку від плагін-гібрида RAV4 із 2,5-літровою бензиновою четвіркою та парою електромоторів. Сумарна віддача становить 302 к. с.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: Toyota

Великий п’ятиметровий мінівен Toyota Alphard PHEV витрачає у середньому лише 6 л на 100 км, а його батарея дозволяє подолати до 73 км в електричному режимі.

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Швидка зарядка на 80% (струмом потужністю 50 кВт) займає 38 хвилин. До того ж, автомобіль має режим генератора, тобто може живити електроприлади.

Плагін-гібрид доступний лише в шестимісному виконанні Фото: Toyota

Від стандартного Toyota Alphard 2025 плагін-гібрид зовні відрізняється 19-дюймовими дисками. Модель пропонують лише в багато оснащеній шестимісній версії зі шкіряним салоном, роздільним клімат-контролем, електроприводом сидінь та окремими широкими кріслами другого ряду.

Пізніше таку силову установку може отримати і розкішний побратим Alphard – Lexus LM, який представлений на українському ринку.

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