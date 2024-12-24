Toyota Camry получила недорогую и экономичную версию в спортивном стиле (фото)
Toyota Camry Glorious Edition получила обвес, спойлер и 19-дюймовые диски, а его салон отделали кожей и алькантарой. Гибридная установка расходует всего 4,5 л/100 км.
В линейке Toyota Camry 2025 появилась новая модификация Glorious Edition. Седан презентовали в Китае и именно там стартуют его продажи по цене от 202 800 юаней ($27 800). Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.
Новая Toyota Camry Glorious Edition выдержана в спортивном стиле. Седан получил скромный аэродинамический обвес и 19-дюймовые литые диски. Кроме того, авто отличается черными решеткой радиатора, спойлером и декором на кузове.Важно
Салон Toyota Camry украсили кожей и алькантарой, а еще добавили оригинальную подсветку передней панели и дверных карт. Комплектацию Glorious Edition пополнили проекция на лобовое стекло, климат-контроль с распылителем духов и расширенный набор систем безопасности.
На данный момент седан Toyota Camry Glorious Edition доступен только с гибридной установкой, которая пока недоступна для Camry на других рынках. 2,0-литровая бензиновая четверка и электромотор суммарно развивают 197 л. с. Средний расход топлива составляет 4,5 л на 100 км.
Кстати, недавно дебютировал роскошный минивэн Toyota с 300-сильной гибридной установкой.
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