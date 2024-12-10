Недорогая альтернатива Prado: в продажу поступает новый рамный внедорожник Toyota (фото)

Внедорожник Toyota 4Runner почти не подорожал, но богаче укомплектован. Недорогого собрата Prado предлагают в бензиновой и гибридной версиях.

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Новый Toyota 4Runner шестого поколения выходит на рынок. Продажи рамного внедорожника стартуют в начале 2025 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Базовый Toyota 4Runner почти не подорожал Фото: Toyota

Сначала новый Toyota 4Runner будут продавать в США. Там его цена стартует с 40 770 долларов, то есть авто всего на 65 долларов дороже модели предыдущего поколения.

Комплектация модели расширена Фото: Toyota

Вместе с тем, внедорожник Toyota богаче оснащен — в "базе" теперь есть бесключевой доступ, цифровой щиток приборов, 8-дюймовый тачскрин, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

Toyota 4Runner TRD Pro Фото: Toyota

Внедорожный вариант TRD Sport за $47 250 добавляет климат-контроль, подогрев сидений и беспроводную зарядку для смартфонов. Самый роскошный Toyota 4Runner Platinum за $62 860 получил проекцию на лобовое стекло, мощную акустику JBL, камеры кругового обзора, электропривод и вентиляцию передних сидений, подогрев руля и задних кресел.

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Большие перемены: обзор нового Toyota Land Cruiser Prado

Впрочем, самым дорогим является не он, а экстремальные Toyota 4Runner Trailhunter и TRD Pro за $66 900 для тяжелого бездорожья. Они получили усиленную подвеску, внедорожные шины и дополнительную защиту днища.

Toyota 4Runner Trailhunter Фото: Toyota

Внедорожник является более доступной альтернативой Toyota Land Cruiser Prado 250, цена которого в США только стартует с 56 450 долларов (а в Украине — от $58 000). Две модели построены на одной рамной платформе и двигатели на американском рынке им предлагают одинаковые — 2,4-литровую бензиновую турбочетверку на 282 л.с. и 326-сильную гибридную установку.

Кстати, на рынок выходит и новый электрокроссовер Toyota за $13 800, который является "зеленым" аналогом RAV4.

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