Недорога альтернатива Prado: у продаж надходить новий рамний позашляховик Toyota (фото)
Позашляховик Toyota 4Runner майже не подорожчав, але багатше укомплектований. Недорогого побратима Prado пропонують у бензиновій та гібридній версіях.
Новий Toyota 4Runner шостого покоління виходить на ринок. Продажі рамного позашляховика стартують на початку 2025 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Спочатку новий Toyota 4Runner продаватимуть у США. Там його ціна стартує з 40 770 доларів, тобто авто лише на 65 доларів дорожче за модель попереднього покоління.
Разом із тим, позашляховик Toyota багатше оснащений – в "базі" тепер є безключовий доступ, цифровий щиток приладів, 8-дюймовий тачскрін, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.
Позашляховий варіант TRD Sport за $47 250 додає клімат-контроль, підігрів сидінь та бездротову зарядку для смартфонів. Найрозкішніший Toyota 4Runner Platinum за $62 860 отримав проєкцію на лобове скло, потужну акустику JBL, камери кругового огляду, електропривід та вентиляцію передніх сидінь, підігрів керма і задніх крісел.
Утім, найдорожчим є не він, а екстремальні Toyota 4Runner Trailhunter та TRD Pro за $66 900 для важкого бездоріжжя. Вони отримали посилену підвіску, позашляхові шини і додатковий захист днища.
Позашляховик є доступнішою альтернативою Toyota Land Cruiser Prado 250, ціна якого у США тільки стартує з 56 450 доларів (а в Україні – від $58 000). Дві моделі збудовані на одній рамній платформі та й двигуни на американському ринку їм пропонують однакові – 2,4-літрову бензинову турбочетвірку на 282 к. с. та 326-сильну гібридну установку.
До речі, на ринок виходить і новий електрокросовер Toyota за $13 800, який є "зеленим" аналогом RAV4.
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