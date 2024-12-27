Авто Дарта Вейдера та позашляховик: розсекречено нові версії Toyota RAV4 (відео)

Toyota виконала заводський тюнінг RAV4. Масовий кросовер отримав оригінальну футуристичну версію та позашляхову модифікацію.

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Кросовер Toyota RAV4 отримає дві нестандартні модифікації. Їх презентують у січні на автосалоні в Токіо. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Toyota RAV4 Dark Side

Нова Toyota RAV4 у виконанні Dark Side ("темний бік") своїм футуристичним дизайном нагадує шолом Дарта Вейдера. Кросовер отримав агресивний обвіс, а замість решітки радіатора встановили невеликий дисплей. Також звертають на себе увагу матове забарвлення кузова та діодне підсвічування передньої частини.

У салоні Toyota RAV4 Dark Side змінили графіку дисплеїв Фото: Toyota

У салоні дещо змінили оздоблення та підсвічування, а цифрова панель приладів та мультимедійна система отримали нову футуристичну графіку.

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Toyota RAV4 Outdoor Lifestyle

Toyota RAV4 Outdoor Lifestyle Фото: Toyota

Нова Toyota RAV4Outdoor Lifestyle – позашляховий варіант моделі. Кросовер отримав пластиковий обвіс, масивніші бампери та розширювачі арок. Крім того, встановлено позашляхові шини, червоні бризковики та багажник на даху. Автомобіль вирізняється двоколірним забарвленням.

До речі, вже проходить тести нове покоління Toyota RAV4. Його презентують у 2025 році.

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