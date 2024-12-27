У Японії схрестили дешевий кросовер Honda та класичний Jeep (фото)

Бюджетний кросовер Honda WR-V перетворили на клон Jeep Cherokee 80-х років. Автомобілю змінили дизайн та встановили позашляхові шини.

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Недорогий кросовер Honda WR-V отримав оригінальну модифікацію в ретростилі. Її презентують у січні на автосалоні в Токіо. Про це повідомляється на сайті японського ательє DAMD.

Honda WR-V отримала решітку радіатора Jeep і квадратні фари

Саме ця компанія виконала тюнінг Honda WR-V. Вона відома своїми проєктами в старовинному стилі. Доопрацьовані автівки випускають невеликими партіями. Авто назвали Damd WR-V Reverb.

Авто оснащене позашляховими шинами

Кросовер Honda WR-V зробили схожим на класичний Jeep Cherokee XJ 80-х років. Він отримав фірмову решітку радіатора Jeep, квадратні фари та агресивніший передній бампер.

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Крім того, замінили капот та встановили позашляхові шини. Салон Honda WR-V обшили картатою тканиною в стилі 80-х років.

Салон обшили картатою тканиною

Примітно, що Honda WR-V та Jeep Cherokee XJ схожі за розмірами – обидві моделі сягають 4,3 м завдовжки. Одначе, кросовер Honda оснащений 1,5-літровим 121-сильним бензиновим двигуном тоді, як Jeep пропонували у версіях потужністю до 193 к. с. Крім того, японській моделі недоступний повний привід.

Подібний тюнінг "під старовину" популярний у Японії.Нещодавно там почали випускати гібрид Honda Civic та Dodge Challenger.

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