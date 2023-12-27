У стилі 80-х: Suzuki Jimny отримав дуже незвичайний тюнінг (фото)

Suzuki Jimny отримав дві нові тюнінговані версії. Компактний позашляховик допрацювали в стилістиці заряджених хетчбеків 80-х років.

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Тюнінг Suzuki Jimny стає дедалі оригінальнішим. Якщо раніше позашляховик перетворювали на мініатюрний клон "Гелендвагена", то тепер з'явилися ще більш оригінальні та різноманітні його варіанти. Про них розповіли на сайті японського ательє Damd.

Чортова маленька Дельта Дизайн витриманий у дусі Lancia Delta Integrale

Ця компанія вже не один рік виконує тюнінг Suzuki Jimny. Цього разу японці вирішили доопрацювати позашляховик у стилістиці заряджених хетчбеків 80-х. Їм замінили решітку радіатора, оптику, дзеркала і бампери, а також розширили крила і встановили білі колісні диски від OZ Racing.

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Тест-драйв Suzuki Jimny: маленький король бездоріжжя

Damd Little Delta нагадує знаменитий Lancia Delta Integrale. У нього чотири круглих фари, а на даху з'явився великий спойлер. У салоні встановлено спортивні крісла.

Damd Little 5 Позашляховик тюнінгували в стилістиці Renault 5 Turbo

Damd Little 5 витриманий у стилістиці Renault 5 Turbo — з великими прямокутними фарами, додатковими повітрозабірниками і невеликим антикрилом. Салон залишився без змін.

Силовий агрегат і ходова Suzuki Jimny залишилися без змін в обох версіях. Позашляховик оснащений 1,5-літровою четвіркою потужністю 102 к. с.

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