В стиле 80-х: Suzuki Jimny получил очень необычный тюнинг (фото)
Suzuki Jimny получил две новые тюнингованные версии. Компактный внедорожник доработали в стилистике заряженных хэтчбеков 80-х годов.
Тюнинг Suzuki Jimny становится все оригинальнее. Если раньше внедорожник превращали в миниатюрный клон "Гелендвагена", то теперь появились еще более оригинальные и разнообразные его варианты. О них рассказали на сайте японского ателье Damd.
Эта компания уже не один год выполняет тюнинг Suzuki Jimny. На этот раз японцы решили доработать внедорожник в стилистике заряженных хэтчбеков 80-х. Им заменили решетку радиатора, оптику, зеркала и бамперы, а также расширили крылья и установили белые колесные диски от OZ Racing.Важно
Damd Little Delta напоминает знаменитый Lancia Delta Integrale. У него четыре круглых фары, а на крыше появился большой спойлер. В салоне установлены спортивные кресла.
Damd Little 5 выдержан в стилистике Renault 5 Turbo – с крупными прямоугольными фарами, дополнительными воздухозаборниками и небольшим антикрылом. Салон остался без изменений.
Силовой агрегат и ходовая Suzuki Jimny остались без изменений в обеих версиях. Внедорожник оснащен 1,5-литровой четверкой мощностью 102 л. с.
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