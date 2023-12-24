В Европе заметили редчайший тюнингованный Rolls-Royce на украинских номерах (фото)

Тюнинг Rolls-Royce Phantom выполнили в ателье Mansory. Седан получил обвес и стал мощнее, а его салон отделан кожей, деревом и карбоном.

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В Братиславе сфотографировали на паркинге очень редкий Rolls-Royce Phantom в тюнинге Mansory. Таких авто выпустили лишь несколько десятков единиц. Примечательно, что у эксклюзивного седана киевские номера. Об этом пишет сайт ТопЖир.

Mansory Conquistador (именно так назвали проект) выпускали с 2007 по 2017 годы. Он создан на базе Rolls-Royce Phantom и новым стоил около 550 000 евро.

Седан получил обвес, а мощность его двигателя увеличили до 498 сил Фото: supercars_ua

От стандартного Rolls-Royce Phantom вариант Mansory Conquistador отличается тоненькими фарами и аэродинамическим обвесом. Кроме того, ему предлагали особые колесные диски диаметром до 24 дюймов.

Салон Mansory Conquistador вручную обшивали дорогой кожей, также в отделке присутствуют дерево и карбон. Кроме того, установлена другая мультимедийная система, а степень тонировки стекол можно менять нажатием кнопки.

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Тюнинг Rolls-Royce Phantom от Mansory затронул и двигатель. Мощность 6,75-литрового V12 увеличили до 498 л. с., а пиковый крутящий момент — до 780 Нм. С 6-ступенчатым автоматом седан способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 270 км/ч.

Mansory Conquistador фотографировали в Киеве еще в 2010 году Фото: topgir.com.ua

По данным ТопЖира, этот Mansory Conquistador появился в Киеве более 10 лет назад. В частности, авто фотографировали в центре столицы еще в 2010 году.

К слову, недавно в Нидерландах попал в ДТП Porsche 911 на киевских номерах.

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