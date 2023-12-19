ДТП на 7,4 миллиона: в Нидерландах утопили дорогой Porsche на украинских номерах (фото)

Спортивный Porsche 911 GTS слетел с трассы и оказался в канале. Водителя госпитализировали, а автомобиль пришлось доставать спасателям.

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В Нидерландах попал в ДТП спорткар Porsche 911 GTS. У автомобиля украинские номера – он зарегистрирован в Киеве. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Крыша авто украшена тризубом Фото: De Telegraaf

Авария произошла сегодня, 19 декабря, близ села Хендрик-идо Амбахт в пригороде Роттердама. Porsche 911 слетел с трассы N915 и оказался в канале.

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Водителя Porsche 911 GTS забрала скорая помощь – его госпитализировали. Автомобиль вытягивали из водоема прибывшие на место ДТП спасатели. К счастью, спорткар застрял на мели, хотя ремонт авто-утопленника может быть недешевым.

Водителя авто госпитализировали Фото: De Telegraaf

В базе данных OpenDataUA указано, что это купе Porsche 911 Carrera 4 GTS было приобретено уже во время полномасштабной войны – его поставили на учет 31 декабря 2022 года. Сейчас такой спорткар стоит от 7 421 000 гривен. Крыша авто украшена тризубом.

Машину из канала доставали спасатели Фото: De Telegraaf

Полноприводное купе Porsche 911 Carrera 4 GTS – заряженный вариант модели. Спорткар оснащен 3,0-литровой оппозитной турбошестеркой мощностью 480 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 309 км/ч.

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