ДТП $250 000: механик с СТО разбил четыре дорогих авто в нелепой аварии (фото)

Механик потерял контроль над 510-сильной Alfa Romeo и протаранил на ней три дорогих авто. Машины серьезно пострадали и минимум одна из них будет утилизирована.

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Дорогое ДТП произошло в США. В нем пострадали четыре недешевых авто общей стоимостью свыше 250 тыс. долларов. Фото аварии опубликовал на Reddit владелец одной из машин, он же и поделился подробностями инцидента.

Американец сдал свой спортивный седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2017 года на СТО для незначительного ремонта. Позже ему перезвонили и сказали, что авто попало в ДТП во время тест-драйва, который проводили после ремонта.

Механик не справился с управлением 510-сильной Alfa Romeo Фото: Reddit

На сервисной станции сообщили, что механика на Alfa Romeo подрезал минивэн и ему пришлось делать резкий маневр, чтобы избежать столкновения.

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Механик не справился с мощным 510-сильным авто, потерял управление, врезался в дерево и вылетел на парковку. Там Alfa Romeo приземлилась на крышу Porsche 911 и протаранила Mercedes GLE, а тот, в свою очередь, зацепил Dodge Charger Hellcat.

Alfa Romeo Giulietta приземлилась на крышу Porsche 911 Фото: Reddit

Porsche 911 получил очень серьезные повреждения и вряд ли будет восстановлен – его планируют утилизировать. Alfa Romeo, Mercedes и Dodge пострадали меньше и, скорее всего, будут отремонтированы.

Фото: Reddit

Позже появилась информация, что механик мог быть нетрезвым, но пока она не подтвердилась. В любом случае виновнику ДТП (или его страховой компании) придется компенсировать ущерб владельцам авто.

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