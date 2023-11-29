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Авто

Разбитый суперкар Lamborghini ушел с молотка за $1,35 миллиона (видео)

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Фото: bonhams.com | Lamborghini Countach разбили на съемках фильма "Волк с Уолл-стрит"

Lamborghini Countach разбили на съемках блокбастера "Волк с Уолл-стрит" и решили не восстанавливать. Суперкар оснащен 455-сильным V12 и до аварии мог развивать 295 км/ч.

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В Абу-Даби (ОАЭ) на аукционе Bonhams продали разбитый Lamborghini Countach 1989 года. За авто после ДТП отдали 1,35 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

авто с фильма волк с уолл стрит, волк с уолл стрит, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini Fullscreen
Суперкар решили не восстанавливать
Фото: bonhams.com

Суперкар Lamborghini Countach сейчас очень ценится коллекционерами, но авто в хорошем состоянии можно найти и за 500 000 долларов. Впрочем, эта машина – особенная.

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Дело в том, что Lamborghini Countach разбили на съемках знаменитого фильма "Волк с Уолл-стрит". Напомним, по сюжету герой Леонардо ди Каприо Джоржан Белфорт садится за руль суперкара в состоянии наркотического опьянения и попадает в ДТП.

авто с фильма волк с уолл стрит, волк с уолл стрит, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini Fullscreen
Lamborghini Countach оснащен 455-сильным V12
Фото: bonhams.com

Для большей реалистичности режиссер Мартин Скорсезе решил изувечить настоящий Lamborghini, а не его копию. После съемок машину решили не восстанавливать.

авто с фильма волк с уолл стрит, волк с уолл стрит, Lamborghini Countach, суперкар Lamborghini Fullscreen
Выпущено только 657 таких купе
Фото: bonhams.com

Изначально Lamborghini Countach планировали продать за 1,5-2 миллиона долларов, однако на аукционе не нашлось желающих выложить за разбитый суперкар такую сумму. В комплекте с авто новый владелец получил реквизит со съемок, постеры фильма и специальную доску с автографами Леонардо ди Каприо, Марго Робби и Мартина Скорсезе.

Суперкар Lamborghini Countach относится к финальной версии модели 25th Anniversary. Всего выпущено 657 таких купе с 455-сильным V12, способных разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 295 км/ч.

К слову, недавно в ОАЭ прямо в пустыне обнаружили заброшенным такой же Lamborghini Countach.

Также Фокус сообщал, что в Украине продается самодельный суперкар Lamborghini.