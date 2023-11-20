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Авто

Легендарный боксер распродает свою впечатляющую коллекцию авто (фото)

авто Джордж Форман, Джордж Форман, авто Джорджа Формана
Фото: carscoops.com | Джордж Форман продает 52 редких авто

С молотка уйдут 52 авто Джорджа Формана. На аукционе планируют продать старинные машины, скоростные суперкары и яркие хот-роды.

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В США выставлена на аукцион огромная коллекция старинных и эксклюзивных автомобилей. Машины принадлежат легенде Бокса Джорджу Форману. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман является давним коллекционером авто. За полвека он собрал десятки и мотоциклов, а теперь считает, что пришло время продать их другим автолюбителям.

Ferrari Testarossa, Джордж Форман, авто Джорджа Формана Fullscreen
Ferrari Testarossa

Коллекция авто Джорджа Формана – большая и разнообразная. На продажу выставили 52 авто, а самыми дорогими моделями являются суперкары Ford GT, Ferrari Testarossa и 360 Spider, а также родстер BMW Z8.

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Старейшими авто в коллекции являются винтажные Ford A и V8 30-х годов, причем некоторые из них переделали в хот-роды. Кроме того, собраны классические американские Chevrolet Bel Air и Impala, а также несколько спортивных Corvette 50-60-х годов.

Ford A Fullscreen
Ford A
Ford V8 Fullscreen
Ford V8
Chevrolet Bel Air Fullscreen
Chevrolet Bel Air
Chevrolet Corvette Fullscreen
Chevrolet Corvette
Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Chevrolet Corvette Stingray
Chevrolet Impala Fullscreen
Chevrolet Impala
Dodge Viper Fullscreen
Dodge Viper
BMW Z8 Fullscreen
BMW Z8
Ford GT Fullscreen
Ford GT
Plymouth Prowler Fullscreen
Plymouth Prowler
Ferrari 360 Spider Fullscreen
Ferrari 360 Spider
Ford A
Ford V8
Chevrolet Bel Air
Chevrolet Corvette
Chevrolet Corvette Stingray
Chevrolet Impala
Dodge Viper
BMW Z8
Ford GT
Plymouth Prowler
Ferrari 360 Spider

Также на продажу выставлены роскошные Rolls-Royce, Bentley и Cadillac, мощные Dodge Viper, Mercedes-AMG, Plymouth Prowler и Porsche 911 Turbo, электромобиль Tesla Roadster. Суммарная стоимость автомобилей исчисляется миллионами долларов.

К слову, недавно на аукцион выставили самые дорогие суперкары Mercedes стоимостью $20 миллионов.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет уникальный спортивный универсал Nissan.