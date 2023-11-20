Легендарный боксер распродает свою впечатляющую коллекцию авто (фото)

С молотка уйдут 52 авто Джорджа Формана. На аукционе планируют продать старинные машины, скоростные суперкары и яркие хот-роды.

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В США выставлена на аукцион огромная коллекция старинных и эксклюзивных автомобилей. Машины принадлежат легенде Бокса Джорджу Форману. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман является давним коллекционером авто. За полвека он собрал десятки и мотоциклов, а теперь считает, что пришло время продать их другим автолюбителям.

Ferrari Testarossa

Коллекция авто Джорджа Формана – большая и разнообразная. На продажу выставили 52 авто, а самыми дорогими моделями являются суперкары Ford GT, Ferrari Testarossa и 360 Spider, а также родстер BMW Z8.

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Старейшими авто в коллекции являются винтажные Ford A и V8 30-х годов, причем некоторые из них переделали в хот-роды. Кроме того, собраны классические американские Chevrolet Bel Air и Impala, а также несколько спортивных Corvette 50-60-х годов.

Ford A Ford V8 Chevrolet Bel Air Chevrolet Corvette Chevrolet Corvette Stingray Chevrolet Impala Dodge Viper BMW Z8 Ford GT Plymouth Prowler Ferrari 360 Spider

Также на продажу выставлены роскошные Rolls-Royce, Bentley и Cadillac, мощные Dodge Viper, Mercedes-AMG, Plymouth Prowler и Porsche 911 Turbo, электромобиль Tesla Roadster. Суммарная стоимость автомобилей исчисляется миллионами долларов.

К слову, недавно на аукцион выставили самые дорогие суперкары Mercedes стоимостью $20 миллионов.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет уникальный спортивный универсал Nissan.