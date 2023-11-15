Skyline GT-R для семьи: на продажу выставлен редчайший универсал Nissan (фото)

Семейный универсал Nissan Stagea 260RS Autech оснащен турбодвигателем от знаменитого спорткара Skyline GT-R. Он получил полный привод и управляемые задние колеса.

Related video

В США на аукцион Cars and Bids выставлен редчайший универсал Nissan Stagea 260RS Autech 1998 года. Авто является более практичной альтернативой знаменитому Nissan Skyline GT-R. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Универсал получил двигатель от Nissan Skyline GT-R Фото: Cars and Bids

Nissan Stagea был более практичным собратом модели Skyline в кузове универсал. В Японии решили сделать заряженную версию модели. Всего выпустили только 1700 таких авто.

Важно

Эксклюзив за миллион: на продажу выставлен самый быстрый и дорогой Nissan в истории (фото)

Тюнинг Nissan Stagea выполнила компания Autech. Под капот установили 2,6-литровую турбошестерку RB26DETT от Nissan Skyline GT-R. На бумаге двигатель развивал 276 л. с., а в реальности – около 320 л. с.

В салоне появились спортивные кресла и руль Фото: Cars and Bids

У Nissan Skyline GT-R также позаимствовали 5-сутпенчатую механическую КПП, систему полного привода Attesa 4WD и шасси с управляемыми задними колесами. Также доработали подвеску и увеличили тормоза.

От стандартного Nissan Stagea вариант 260RS Autech отличается массивным аэродинамическим обвесом, большим задним антикрылом и 17-дюймовыми дисками. Салон отделан велюром, а также установлены сиденья и руль от Nissan Skyline GT-R.

Ранее Фокус сообщал, что самый дорогой Ferrari ушел с молотка за по цене свыше 50 миллионов долларов.

Также мы писали, что в Киеве замечен редкий кабриолет Nissan.