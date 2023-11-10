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Авто

Раритеты на $20 миллионов: на продажу выставлены самые дорогие современные Mercedes (фото)

Mercedes CLK-GTR, Mercedes CLK-GTR 1999, суперкар Mercedes, Mercedes Benz CLK-GTR
Фото: RM Sotheby's | Mercedes CLK-GTR является серийной версией гоночного авто

Всего выпущено лишь 26 купе и родстеров Mercedes CLK-GTR. Суперкар оснащен 6,9-литровым 623-сильным V12 и способен развить 344 км/ч.

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В Лас-Вегасе на аукцион RM Sotheby’s выставили сразу два редчайших Mercedes-Benz CLK-GTR. За пару ультраэксклюзивных суперкаров надеются выручить свыше 20 миллионов долларов, ведь это самые дорогие авто в современной истории марки. Их подробности раскрыли на сайте аукционного дома.

Mercedes CLK-GTR, Mercedes CLK-GTR 1999, суперкар Mercedes, Mercedes Benz CLK-GTR Fullscreen
Кузов авто выполнен из карбона
Фото: RM Sotheby's

Суперкар Mercedes CLK-GTR – нетипичная модель немецкой марки. По сути, это серийная версия гоночного авто, которое в 1997 и 1998 году выигрывало чемпионат мира FIA GT.

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Изначально планировали выпустить 300 суперкаров, но в итоге в 1999-2002 годах собрали лишь 20 купе и 6 родстеров. Они стоили от $1,5 миллиона и были самыми дорогими авто своего времени.

Mercedes CLK-GTR roadster, Mercedes CLK-GTR 1999, суперкар Mercedes, Mercedes Benz CLK-GTR Fullscreen
Родстеров Mercedes CLK-GTR существует всего шесть
Фото: RM Sotheby's
Mercedes CLK-GTR, Mercedes CLK-GTR 1999, суперкар Mercedes, Mercedes Benz CLK-GTR Fullscreen
Пробег родстера составляет всего 170 км
Фото: RM Sotheby's

В основе Mercedes CLK-GTR лежит алюминиевый монокок, на который навешены карбоновые кузовные панели. Суперкар оснащен 6,9-литровым V12 мощностью 623 л. с. и 6-ступенчатой секвентальной КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с и развить 344 км/ч.

Mercedes CLK-GTR, Mercedes CLK-GTR 1999, суперкар Mercedes, Mercedes Benz CLK-GTR Fullscreen
Суперкар оснащен 6,9-литровым V12 на 623 л. с.
Фото: RM Sotheby's

Купе Mercedes Benz CLK-GTR 1999 года оценили в 8-9 миллионов долларов. Его пробег составляет 7015 км, а салон отделан клетчатой тканью, как в гоночном Mercedes 300SLR – самом дорогом авто в истории.

Mercedes CLK-GTR, Mercedes CLK-GTR 1999, суперкар Mercedes, Mercedes Benz CLK-GTR Fullscreen
Салон купе отделан клетчатой тканью
Фото: RM Sotheby's

Родстер Mercedes CLK-GTR 2002 года проехал всего 170 км. Этим, а также редкостью модели, обусловлена более высокая его цена – около 13 миллионов долларов.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставлен эксклюзивный лимузин Range Rover султана Брунея.

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