На продажу выставили эксклюзивный лимузин Range Rover султана Брунея (фото)

Лимузин Range Rover Vogue LSE Limousine предлагает роскошный интерьер с двумя телевизорами и много места для пассажиров. За эксклюзивный авто планируют выручить от 37 000 до 50 000 долларов.

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На аукционе Iconic Auctioneers выставили необычный лимузин на базе Range Rover Vogue 1994 года. Этот автомобиль был изготовлен по заказу султана Брунея. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот Range Rover Vogue LSE Limousine имеет интересную историю. Лимузин первоначально заказал султан Брунея как подарок для своего младшего брата, принца Джефри.

Спустя несколько лет уникальный автомобиль купил Майк Тайсон. В 2000 году именно этот лимузин доставил легендарного боксера на бой в тяжелом весе против Лу Саварезе.

Range Rover Vogue LSE Limousine построила компания Townley Cross Country Vehicles. Она специализируется на создании роскошных лимузинов на базе гражданских моделей.

Этот автомобиль более чем на метр длиннее стандартного внедорожника. Чтобы закрыть зазор в кузове, пришлось использовать еще одну пару дверей.

Лимузин получил три пары боковых дверей Фото: Iconic Auctioneers

Крыша авто стала выше на 203 мм. Лимузин покрасили в черный цвет Rolls-Royce Mason Black. Пробег автомобиля составляет 27 359 км.

Внутри появилась полностью электрическая центральная система защиты со стеклянной панелью. Также в интерьере можно найти два 8-дюймовых телевизора и видеопроигрыватель.

Внутри установлены два телевизора Фото: Iconic Auctioneers

Внутренняя отделка состоит из кожи Connolly Oxblood и коврового покрытия Wilton. На некоторых панелях есть вставки из ореха Burr.

Range Rover Vogue LSE Limousine оснащен 4,3-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 202 л.с. и 149 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Торги за этот лимузин пройдут уже 11 ноября. За лот планируют выручить от 37 000 до 50 000 долларов.

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