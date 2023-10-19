Кожа, карбон и 600 сил: Range Rover получил новую люксовую версию (фото)
Range Rover Mansory стал ярче на вид и получил еще более роскошный салон. Двигатель внедорожника прибавил в мощности.
У Range Rover 2023 появилась новая роскошная модификация. Создали ее в немецком тюнинг-ателье Mansory. Об этом сообщается на его странице в Instagram.
Mansory уже неоднократно выполняли тюнинг Range Rover, но на этот раз взялись доработать удлиненную 5,25-метровую версию внедорожника. Новый Mansory Heritage (именно так назвали проект) будет выпущен в количестве всего трех экземпляров.
Range Rover получил карбоновые обвес и спойлер, а также новую решетку радиатора и капот из углеволокна. Кроме того, установлены 24-дюймовые диски FD.15 с низкопрофильными шинами 295/30 R24.Важно
Салон Range Rover отделан бирюзовой кожей и карбоном, а подсветка потолка имитирует звездное небо. Сзади в Mansory Heritage установлены два отдельных кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.
Тюнинг Range Rover от Mansory также включает доработку двигателя. Мощность 4,4-литрового V8 твин-турбо увеличили до 600 л. с., а пиковый крутящий момент – до 835 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а средний расход топлива составляет 14,2 л/100 км.
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