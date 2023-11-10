Раритети на $20 мільйонів: на продаж виставлено найдорожчі сучасні Mercedes (фото)

Загалом випущено лише 26 купе і родстерів Mercedes CLK-GTR. Суперкар оснащений 6,9-літровим 623-сильним V12 і здатний розвинути 344 км/год.

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У Лас-Вегасі на аукціон RM Sotheby's виставили одразу два рідкісних Mercedes-Benz CLK-GTR. За пару ультраексклюзивних суперкарів сподіваються виручити понад 20 мільйонів доларів, адже це найдорожчі авто в сучасній історії марки. Їхні подробиці розкрили на сайті аукціонного дому.

Кузов авто виконаний з карбону Фото: RM Sotheby's

Суперкар Mercedes CLK-GTR — нетипова модель німецької марки. По суті, це серійна версія гоночного авто, яке в 1997 і 1998 році вигравало чемпіонат світу FIA GT.

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Спочатку планували випустити 300 суперкарів, але в підсумку в 1999-2002 роках зібрали лише 20 купе і 6 родстерів. Вони коштували від $1,5 мільйона і були найдорожчими авто свого часу.

Родстерів Mercedes CLK-GTR існує всього шість Фото: RM Sotheby's Пробіг родстера становить лише 170 км Фото: RM Sotheby's

В основі Mercedes CLK-GTR лежить алюмінієвий монокок, на який навішені карбонові кузовні панелі. Суперкар оснащений 6,9-літровим V12 потужністю 623 к.с. і 6-ступінчастою секвентальною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с і розвинути 344 км/год.

Суперкар оснащений 6,9-літровим V12 на 623 к. с. Фото: RM Sotheby's

Купе Mercedes Benz CLK-GTR 1999 року оцінили у 8-9 мільйонів доларів. Його пробіг становить 7015 км, а салон оздоблений картатою тканиною, як у гоночному Mercedes 300SLR — найдорожчому авто в історії.

Салон купе оздоблений картатою тканиною Фото: RM Sotheby's

Родстер Mercedes CLK-GTR 2002 року проїхав лише 170 км. Цим, а також рідкісністю моделі, зумовлена більш висока його ціна — близько 13 мільйонів доларів.

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