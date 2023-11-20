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Авто

Легендарний боксер розпродає свою вражаючу колекцію авто (фото)

авто Джордж Форман, Джордж Форман, авто Джорджа Формана
Фото: carscoops.com | Джордж Форман продає 52 рідкісних авто

З молотка підуть 52 авто Джорджа Формана. На аукціоні планують продати старовинні машини, швидкісні суперкари та яскраві хот-роди.

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У США виставлено на аукціон величезну колекцію старовинних і ексклюзивних автомобілів. Машини належать легенді Боксу Джорджу Форману. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Олімпійський чемпіон і дворазовий чемпіон світу у важкій вазі Джордж Форман є давнім колекціонером авто. За півстоліття він зібрав десятки і мотоциклів, а тепер вважає, що настав час продати їх іншим автолюбителям.

Ferrari Testarossa, Джордж Форман, авто Джорджа Формана Fullscreen
Ferrari Testarossa

Колекція авто Джорджа Формана — велика і різноманітна. На продаж виставили 52 авто, а найдорожчими моделями є суперкари Ford GT, Ferrari Testarossa і 360 Spider, а також родстер BMW Z8.

Важливо
Найдорожчий Ferrari пішов із молотка за ціною понад $50 мільйонів (фото)
Найдорожчий Ferrari пішов із молотка за ціною понад $50 мільйонів (фото)

Найстарішими авто в колекції є вінтажні Ford A і V8 30-х років, причому деякі з них переробили на хот-роди. Крім того, зібрані класичні американські Chevrolet Bel Air і Impala, а також кілька спортивних Corvette 50-60-х років.

Форд А Fullscreen
Форд А
Ford V8 Fullscreen
Ford V8
Chevrolet Bel Air Fullscreen
Chevrolet Bel Air
Chevrolet Corvette Fullscreen
Chevrolet Corvette
Chevrolet Corvette Stingray Fullscreen
Chevrolet Corvette Stingray
Chevrolet Impala Fullscreen
Chevrolet Impala
Dodge Viper Fullscreen
Dodge Viper
BMW Z8 Fullscreen
BMW Z8
Ford GT Fullscreen
Ford GT
Plymouth Prowler Fullscreen
Plymouth Prowler
Ferrari 360 Spider Fullscreen
Ferrari 360 Spider
Форд А
Ford V8
Chevrolet Bel Air
Chevrolet Corvette
Chevrolet Corvette Stingray
Chevrolet Impala
Dodge Viper
BMW Z8
Ford GT
Plymouth Prowler
Ferrari 360 Spider

Також на продаж виставлено розкішні Rolls-Royce, Bentley і Cadillac, потужні Dodge Viper, Mercedes-AMG, Plymouth Prowler і Porsche 911 Turbo, електромобіль Tesla Roadster. Сумарна вартість автомобілів обчислюється мільйонами доларів.

До слова, нещодавно на аукціон виставили найдорожчі суперкари Mercedes вартістю $20 мільйонів.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде унікальний спортивний універсал Nissan.