Легендарний боксер розпродає свою вражаючу колекцію авто (фото)

З молотка підуть 52 авто Джорджа Формана. На аукціоні планують продати старовинні машини, швидкісні суперкари та яскраві хот-роди.

Related video

У США виставлено на аукціон величезну колекцію старовинних і ексклюзивних автомобілів. Машини належать легенді Боксу Джорджу Форману. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Олімпійський чемпіон і дворазовий чемпіон світу у важкій вазі Джордж Форман є давнім колекціонером авто. За півстоліття він зібрав десятки і мотоциклів, а тепер вважає, що настав час продати їх іншим автолюбителям.

Ferrari Testarossa

Колекція авто Джорджа Формана — велика і різноманітна. На продаж виставили 52 авто, а найдорожчими моделями є суперкари Ford GT, Ferrari Testarossa і 360 Spider, а також родстер BMW Z8.

Важливо

Найдорожчий Ferrari пішов із молотка за ціною понад $50 мільйонів (фото)

Найстарішими авто в колекції є вінтажні Ford A і V8 30-х років, причому деякі з них переробили на хот-роди. Крім того, зібрані класичні американські Chevrolet Bel Air і Impala, а також кілька спортивних Corvette 50-60-х років.

Форд А Ford V8 Chevrolet Bel Air Chevrolet Corvette Chevrolet Corvette Stingray Chevrolet Impala Dodge Viper BMW Z8 Ford GT Plymouth Prowler Ferrari 360 Spider

Також на продаж виставлено розкішні Rolls-Royce, Bentley і Cadillac, потужні Dodge Viper, Mercedes-AMG, Plymouth Prowler і Porsche 911 Turbo, електромобіль Tesla Roadster. Сумарна вартість автомобілів обчислюється мільйонами доларів.

До слова, нещодавно на аукціон виставили найдорожчі суперкари Mercedes вартістю $20 мільйонів.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде унікальний спортивний універсал Nissan.