Заброшенная легенда: в пустыне нашли ничейный суперкар Lamborghini за $500 000 (фото)

Выпущено только 657 Lamborghini Countach в версии 25th Anniversary. Суперкар оснащен 455-сильным V12 и способен развить 295 км/ч.

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В ОАЭ обнаружили брошенный Lamborghini Countach. Легендарный суперкар стоял под открытым небом на свалке в пустыне недалеко от Дубая. Его фото опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

Шины автомобиля спущены

Суперкар Lamborghini Countach покрыт слоем песка и пыли, а его колеса спущены – это свидетельствует, что дорогое авто долго простояло заброшенным. Впрочем, каких-либо повреждений на кузове и салоне не видно.

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Причины, по которым бросили авто, пока неизвестны. Впрочем, для Дубая подобные случаи – не редкость: там есть даже целые кладбища дорогих автомобилей.

Салон Lamborghini Countach неплохо сохранился

Конкретно этот суперкар Lamborghini Countach относится к финальной версии модели 25th Anniversary – она представлена в 1988 году к 25-летию итальянского бренда и выпущена тиражом в 657 экземпляров. Сейчас такие авто стоят от $500 000.

Lamborghini Countach 25th Anniversary оснащен 5,2-литровым V12 мощностью 455 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 295 км/ч.

Суперкар покрыт толстым слоем песка

К слову, такой же Lamborghini Countach 25th Anniversary разбили в фильме "Волк с Уолл-стрит" и сейчас именно это авто выставлено на аукцион.

Также Фокус сообщал, что в Киеве нашли редкий итальянский спорткар 80-х.