Элитные битки: обнаружено огромное кладбище суперкаров после ДТП (видео)

В ОАЭ миллионеры предпочитают покупать новые автомобили, а не ремонтировать поврежденные. Некоторые битки даже экспортируют.

В Дубае существует самая впечатляющая и самая дорогая в мире автосвалка. На ней собраны суперкары и модели премиум-класса. О нем идет речь в сюжете передачи ДжеДАІ.

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Под открытым небом годами ржавеют дорогие суперкары Ferrari, Lamborghini или даже Bugatti. Порой встречаются экземпляры стоимостью сотни тысяч долларов. Все они пострадали в ДТП и оказались ненужными владельцам.

[ + – ] В ОАЭ зачастую не восстанавливают битые автомобили Фото: скриншот/youtube

В ОАЭ очень популярны гонки в пустыне и нередко они заканчиваются ДТП. Битые авто местные богачи не восстанавливают – им легче купить новый суперкар. Машины сразу отправляют на свалки.

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Также туда попадают автомобили, конфискованные за долги или просто брошенные авто. В Эмиратах частенько берут дорогие модели в кредит и если не могут его выплатить, то просто оставляют машины в пустыне (особенно часто так делали во время кризиса 2008 года). Впрочем, целые автомобили быстро разбирают на аукционах.

[ + – ] Нередко битки из ОАЭ покупают в Европу и Америку

На элитные битки из ОАЭ также находятся свои покупатели. Нередко суперкары после ДТП даже покупают в Европу или Америку – чаще в качестве авто-донора запчастей.

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