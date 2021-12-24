Элитные битки: обнаружено огромное кладбище суперкаров после ДТП (видео)
В ОАЭ миллионеры предпочитают покупать новые автомобили, а не ремонтировать поврежденные. Некоторые битки даже экспортируют.
В Дубае существует самая впечатляющая и самая дорогая в мире автосвалка. На ней собраны суперкары и модели премиум-класса. О нем идет речь в сюжете передачи ДжеДАІ.
Под открытым небом годами ржавеют дорогие суперкары Ferrari, Lamborghini или даже Bugatti. Порой встречаются экземпляры стоимостью сотни тысяч долларов. Все они пострадали в ДТП и оказались ненужными владельцам.
В ОАЭ очень популярны гонки в пустыне и нередко они заканчиваются ДТП. Битые авто местные богачи не восстанавливают – им легче купить новый суперкар. Машины сразу отправляют на свалки.Важно
Также туда попадают автомобили, конфискованные за долги или просто брошенные авто. В Эмиратах частенько берут дорогие модели в кредит и если не могут его выплатить, то просто оставляют машины в пустыне (особенно часто так делали во время кризиса 2008 года). Впрочем, целые автомобили быстро разбирают на аукционах.
На элитные битки из ОАЭ также находятся свои покупатели. Нередко суперкары после ДТП даже покупают в Европу или Америку – чаще в качестве авто-донора запчастей.
Ранее Фокус рассказывал о кладбище Гелендвагенов. На нем можно встретить и редкие версии внедорожника.