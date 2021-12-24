Елітні битки: виявлено величезний цвинтар суперкарів після ДТП (відео)

В ОАЕ мільйонери вважають за краще купувати нові автомобілі, а не ремонтувати пошкоджені. Деякі битки навіть експортують.

У Дубаї існує приголомшливе і найдорожче у світі автозвалище. На ній зібрані суперкари та моделі преміум-класу. Про нього йдеться в сюжеті передачі ДжеДАІ.

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Просто неба роками іржавіють дорогі суперкари Ferrari, Lamborghini або навіть Bugatti. Деколи трапляються екземпляри вартістю сотні тисяч доларів. Усі вони постраждали у ДТП та виявилися непотрібними власникам.

[ + – ] В ОАЕ часто не відновлюють биті автомобілі Фото: скриншот/youtube

В ОАЕ дуже популярні перегони в пустелі і нерідко вони закінчуються ДТП. Биті авто місцеві багатії не відновлюють – їм легко купити новий суперкар. Машини одразу відправляють на звалища.

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Також туди потрапляють автомобілі, конфісковані за борги або кинуті. В Еміратах часто беруть дорогі моделі в кредит і якщо не можуть його виплатити, то просто залишають машини в пустелі (особливо так часто робили під час кризи 2008 року). Втім, цілі автомобілі швидко розбирають на аукціонах.

[ + – ] Нерідко битки з ОАЕ купують до Європи та Америки

На елітні битки з ОАЕ також є свої покупці. Нерідко суперкари після ДТП навіть купують до Європи чи Америки – частіше як авто-донор запчастин.

Раніше Фокус розповідав про цвинтар Гелендвагенів. На ньому можна побачити рідкісні версії позашляховика.