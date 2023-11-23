В США могут запретить поставлять битые электромобили в Украину, — СМИ

Экспорт битых электромобилей из США могут запретить. Их транспортировка опасная, а в батареях содержатся ценные материалы.

Related video

В США рассматривается возможность запрета экспорта пострадавших в ДТП электромобилей. Одним из крупнейших импортеров таких авто является Украина. Об этом сообщает сайт Авто24 со ссылкой на публикацию в издании Wired.

Экспорт битых электрокаров предлагают запретить по двум причинам. Первая — это безопасность: во время транспортировки электрических авто после ДТП существует риск возгорания поврежденной батареи. Подобные случаи уже имели место.

Вторая причина желание прекратить вывоз ценных материалов, которые содержатся в аккумуляторных батареях, вроде лития или кобальта. В США инвестируют в компании, занимающиеся получением сырья из старых или поврежденных батарей.

Важно

Создатели "Мивины" представили доступный электрокроссовер с запасом хода 450 км (фото)

Привозить битые электромобили из США выгодно, ведь часто их списывают даже после незначительных ДТП. Дело в том, что пока не выработаны нормативы ремонта батарей и их поведение после восстановления непредсказуемо.

Никто не может точно сказать, как поведет себя отремонтированная после аварии батарея через 2 или 3 года. Чтобы не брать на себя ответственность, страховые компании предпочитают списывать битые электрокары.

Их выставляют на онлайн-аукционы, откуда авто попадают в Украину. Самые популярные авто из США в нашей стране – электрокары Tesla.

Ранее Фокус сообщал, что на украинском рынке появится недорогой электрокар Citroen с запасом хода свыше 400 км.

Также мы писали про нового конкурента Tesla из США с запасом хода 700 км.