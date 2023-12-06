Автопробег владельцев McLaren закончился масштабным ДТП на миллион долларов (фото)

Суперкары McLaren двигались колонной по извилистой горной дороге, когда один из них потерял управление и врезался в два других авто. В ДТП никто не пострадал, но машины серьезно повреждены.

Related video

Крупное ДТП произошло в Малайзии во время автопробега на McLaren. В аварии разбили сразу три суперкара общей стоимостью около миллиона долларов. Фото с места аварии опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

Разбитый McLaren 570S

Важно

В Киеве на эвакуаторе загорелся эксклюзивный суперкар McLaren за $300 000 (видео)

Владельцы McLaren из Сингапура решили устроить пробег в соседнюю Малайзию. Машины двигались колонной по извилистой горной дороге близ города Клуанг. Один из McLaren внезапно потерял управляемость и влетел в едущий впереди суперкар, а тот, в свою очередь, врезался в еще одно авто.

Суперкары серьезно повреждены и требуют ремонта

К счастью, в ДТП никто не пострадал – все водители и пассажиры смогли самостоятельно выбраться из автомобилей. А вот суперкары серьезно повреждены и требуют ремонта. Он будет недешевым, ведь кузовные панели у них карбоновые.

Среди пострадавших авто оказался и новейший McLaren Artura

В аварии повреждены новейший гибридный суперкар McLaren Artura за $230 000, а также 720-сильное купе McLaren 720S стоимостью около полумиллиона долларов и McLaren 570S примерно за $200 000. Расследованием причин ДТП занимается малазийская полиция.

Ранее Фокус рассказывал, что в США механик с СТО разбил четыре дорогих автомобиля.

Также мы писали, что новый Ford Mustang 2024 разбили сразу же после покупки.