В Киеве на эвакуаторе загорелся эксклюзивный суперкар McLaren за $300 000 (видео)

Суперкар McLaren 720S — одно из самых быстрых авто в Украине. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч.

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В Киеве загорелся дорогой McLaren 720S. Редкий британский суперкар задымил прямо на эвакуаторе. Видео с инцидентом появилось на странице "Киев Оперативный" в Instagram.

McLaren 720S неоднократно видели в Киеве Фото: topgir.com.ua

В коротком ролике видно, что эвакуатор везет суперкар McLaren 720S по одной из многополосных дорог столицы. Из моторного отсека через задние колесные арки вырывается дым. Причины пожара на данный момент неизвестны. Впрочем, это также может быть попытка эффектно пожечь шины прямо на эвакуаторе.

Цена суперкара составляет не менее 300 000 долларов Фото: topgir.com.ua

Ранее этот McLaren 720S неоднократно видели в Киеве и Одессе. Стоимость авто составляет не менее 300 000 долларов.

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Суперкар McLaren 720S, характеристики и подробности

Купе и кабриолет McLaren 720S выпускали с 2017 по 2023 год и сейчас на смену ему уже пришла обновленная модель 750S. Его цифровой индекс указывает на мощность 4,0-литрового V8 твин-турбо – 720 л. с.

McLaren 720S – один из самый быстрых суперкаров в Украине. С 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

В основе авто лежит карбоновый монокок, а его заднее антикрыло может изменять угол атаки и становиться аэротормозом. McLaren 720S также получил адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза.

Пожары McLaren — не редкость. За последние годы сгорело уже несколько таких суперкаров.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве есть и 1000-сильный тюнингованный McLaren 720S.