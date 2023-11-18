У Києві на евакуаторі загорівся ексклюзивний суперкар McLaren за $300 000 (відео)

Суперкар McLaren 720S — одне з найшвидших авто в Україні. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 340 км/год.

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У Києві загорівся дорогий McLaren 720S. Рідкісний британський суперкар задимів просто на евакуаторі. Відео з інцидентом з'явилося на сторінці "Київ Оперативний" в Instagram.

McLaren 720S неодноразово бачили в Києві Фото: topgir.com.ua

У короткому ролику видно, що евакуатор везе суперкар McLaren 720S однією з багатосмугових доріг столиці. З моторного відсіку через задні колісні арки виривається дим. Причини пожежі наразі невідомі. Утім, це також може бути спроба ефектно палити шини прямо на евакуаторі.

Ціна суперкара становить щонайменше 300 000 доларів Фото: topgir.com.ua

Раніше цей McLaren 720S неодноразово бачили в Києві та Одесі. Вартість авто становить щонайменше 300 000 доларів.

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Суперкар McLaren 720S, характеристики та подробиці

Купе і кабріолет McLaren 720S випускали з 2017 по 2023 рік і зараз на зміну йому вже прийшла оновлена модель 750S. Його цифровий індекс вказує на потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо — 720 к. с.

McLaren 720S — один із найшвидших суперкарів в Україні. Із 7-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год.

В основі авто лежить карбоновий монокок, а його заднє антикрило може змінювати кут атаки і ставати аеротормозом. McLaren 720S також отримав адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.

Пожежі McLaren — не рідкість. За останні роки згоріло вже кілька таких суперкарів.

Також Фокус розповідав, що в Києві є і 1000-сильний тюнінгований McLaren 720S.