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Електромотор і ціна 20 000 євро: Renault повертає знамениту дешеву модель (фото, відео)

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Фото: Renault | Renault Twingo повернеться в 2026 році

Новий Renault Twingo буде компактним і дешевим електрокаром для міста. Дизайн авто витриманий у стилістиці першого Twingo 1992 року.

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Renault Twingo невдовзі повернеться на ринок. Компактний хетчбек А-класу почнуть продавати з 2026 року за ціною від 20 000 євро, причому він стане електрокаром. Передсерійний варіант моделі показали на автошоу в Брюсселі, а його подробиці розкрили на сайті Renault.

Новий Renault Twingo E-Tech є сучасною версією моделі першого покоління. Він дуже нагадує оригінальний Renault Twingo 1992 року – має характерний силует із великим кутом нахилу лобового скла та півкруглі фари і ліхтарі.

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Хетчбек стане електромобілем
Фото: Renault

Утім, оптика в автомобілі світлодіодна, а дверей в хетчбек п’ять, а не три. Замість зсувного даху встановили панорамний скляний.

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У салоні Renault Twingo 2026 збережено рельєфний дизайн передньої панелі, проте встановлені сучасні цифровий щиток приладів та 10,1-дюймовий тачскрін. Хетчбек отримав безключовий доступ, камеру та клімат-контроль.

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У салоні встановили два дисплеї
Фото: Renault

Електромобіль Renault Twingo є чотиримісним. В спинках передніх сидінь зробили магнітне кріплення для смартфонів.

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Новий Renault Twingo дуже нагадує оригінальну модель 1992 року
Фото: Renault

Характеристики Renault Twingo 2026 поки тримають у секреті. Зазначається, що електрокар отримає мотор із низькою енерговитратою – 10 кВт∙год на 100 км.

До речі, новий електрокар Renault визнали кращим авто року в Європі.

Також Фокус писав, що електромобілем стала і нова Mazda 6.