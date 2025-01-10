Футуристичний дизайн і більший запас ходу: дебютувала нова Tesla Model Y (фото)
Електромобіль Tesla Model Y суттєво оновили зовні та покращили його салон. Кросовер став швидшим, а його запас ходу зріс.
У Китаї відбулася онлайн-презентація Tesla Model Y 2025 року. Напопулярніший електромобіль у світі пройшов серйозну модернізацію і надійде в продаж із березня за ціною від 39 950 доларів. Його подробиці розкрили на сайті Tesla.
Нова Tesla Model Y (робоча назва — Juniper) зазнала суттєвіших змін, аніж споріднений седан Model 3. Передня частина електрокросовера стала обтічнішою. Фари тепер "двоповерхові" і, до того ж, передня і задня оптика з’єднана діодними смугами. Коефіцієнт аеродинаміки вдалося знизити до 0,22.
У салоні Tesla Model Y Juniper покращили оздоблення і шумоізоляцію, а також встановили нові кермо і сидіння. До того ж, уперше встановили важіль вказівників повороту (раніше їх вмикали кнопками). У задніх пасажирів з’явився свій тачскрін.
Електромобіль Tesla Model Y Juniper представили у двох версіях:
- RWD – задній привід, один мотор, 299 к. с., 5,9 с до 100 км/год, батарея на 62,5 кВт∙год, запас ходу 466 км;
- Long Range AWD – повний привід, два мотори, 450 к. с., 4,3 с до 100 км/год, батарея на 81 кВт∙год, запас ходу 551 км.
Обидві версії стали швидшими і мають дещо більший запас ходу. Топовий варіант Tesla Model Y Performance покажуть пізніше.
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