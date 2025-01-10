Футуристический дизайн и больший запас хода: дебютировала новая Tesla Model Y (фото)

Электромобиль Tesla Model Y существенно обновили внешне и улучшили его салон. Кроссовер стал быстрее, а его запас хода вырос.

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В Китае состоялась онлайн-презентация Tesla Model Y 2025 года. Самый популярный электромобиль в мире прошел серьезную модернизацию и поступит в продажу с марта по цене от 39 950 долларов. Его подробности раскрыли на сайте Tesla.

Фонари соединены диодной полосой Фото: Tesla

Новая Tesla Model Y (рабочее название — Juniper) претерпела более существенные изменения, чем родственный седан Model 3. Передняя часть электрокроссовера стала более обтекаемой. Фары теперь "двухэтажные" и, к тому же, передняя и задняя оптика соединена диодными полосами. Коэффициент аэродинамики удалось снизить до 0,22.

В салоне заменили руль и сиденья Фото: Tesla

В салоне Tesla Model Y Juniper улучшили отделку и шумоизоляцию, а также установили новые руль и сиденья. К тому же, впервые установили рычаг указателей поворота (ранее они включались кнопками). У задних пассажиров появился свой тачскрин.

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Электромобиль Tesla Model Y Juniper представили в двух версиях:

RWD — задний привод, один мотор, 299 л. с., 5,9 с до 100 км/ч, батарея на 62,5 кВт∙ч, запас хода 466 км;

Long Range AWD — полный привод, два мотора, 450 л. с., 4,3 с до 100 км/ч, батарея на 81 кВт∙ч, запас хода 551 км.

Для задних пассажиров установили дисплей Фото: Tesla

Обе версии стали быстрее и имеют несколько больший запас хода. Топовый вариант Tesla Model Y Performance покажут позже.

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