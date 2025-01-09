Продажи электрокаров в Украине за 2024 год установили рекорд: самые популярные модели (фото)
За 2024 год украинцы приобрели более 50 000 электромобилей. В новом сегменте самыми популярными являются электрокары из Китая, а в подержанном — Nissan и Tesla.
Спрос на электромобили в Украине активно рос в 2024 году. За 12 месяцев продано рекордные 51,7 тыс. электрокаров, что сразу на 38% больше, чем годом ранее. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Больше всего зарегистрировали легковых электромобилей — 50 458, что на 37% больше, чем в 2023 году. Коммерческих электрокаров приобрели 1264 (+64%), а электробусов — всего 2.
Доля новых электрических моделей на рынке осталась неизменной — 20%. В этом сегменте преобладают электромобили из Китая, а лидерами остаются Volkswagen ID.4 и Honda M-NV.
Топ 5 самых популярных новых электрокаров в Украине за 2024 год:
- Volkswagen ID.4 — 1626 проданных авто.
- Honda M-NV — 1279 ед.
- BYD Song Plus — 1007 ед.
- Nissan Ariya — 766 ед.
- Zeekr 001 — 703 ед.
В подержанном сегменте лидерство сохраняет электромобиль Nissan Leaf, также популярными являются модели Tesla.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине за 2024 год:
- Nissan Leaf — 5511 проданных авто
- Tesla Model 3 — 4639 ед.
- Tesla Model Y — 4225 ед.
- Volkswagen e-Golf — 2479 ед.
- Hyundai Kona Electric — 2337 ед.
Между прочим, существенный рост за 2024 год продемонстрировали и продажи новых авто в Украине.
Также Фокус писал, что в Украине появился самый дорогой электромобиль Kia.