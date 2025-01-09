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Продажи электрокаров в Украине за 2024 год установили рекорд: самые популярные модели (фото)

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Фото: carscoops.com | В 2024 году продажи электрокаров выросли на 38% в 2024 году

За 2024 год украинцы приобрели более 50 000 электромобилей. В новом сегменте самыми популярными являются электрокары из Китая, а в подержанном — Nissan и Tesla.

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Спрос на электромобили в Украине активно рос в 2024 году. За 12 месяцев продано рекордные 51,7 тыс. электрокаров, что сразу на 38% больше, чем годом ранее. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Больше всего зарегистрировали легковых электромобилей — 50 458, что на 37% больше, чем в 2023 году. Коммерческих электрокаров приобрели 1264 (+64%), а электробусов — всего 2.

Volkswagen ID.4, электромобили в Украине, самые популярные электромобили, Продажи электрокаров в Украине, электромобили в Украине Fullscreen
Volkswagen ID.4 — самый популярный новый электромобиль в Украине
Фото: Volkswagen

Доля новых электрических моделей на рынке осталась неизменной — 20%. В этом сегменте преобладают электромобили из Китая, а лидерами остаются Volkswagen ID.4 и Honda M-NV.

Топ 5 самых популярных новых электрокаров в Украине за 2024 год:

  1. Volkswagen ID.4 — 1626 проданных авто.
  2. Honda M-NV — 1279 ед.
  3. BYD Song Plus — 1007 ед.
  4. Nissan Ariya — 766 ед.
  5. Zeekr 001 — 703 ед.
Nissan Leaf, электромобили в Украине, самые популярные электромобили, Продажи электрокаров в Украине, электромобили в Украине Fullscreen
Nissan Leaf остается самым популярным подержанным электрокаром
Фото: Nissan

В подержанном сегменте лидерство сохраняет электромобиль Nissan Leaf, также популярными являются модели Tesla.

Важно
Какие подержанные авто чаще всего завозили украинцы в 2024 году (фото)
Какие подержанные авто чаще всего завозили украинцы в 2024 году (фото)

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине за 2024 год:

  1. Nissan Leaf — 5511 проданных авто
  2. Tesla Model 3 — 4639 ед.
  3. Tesla Model Y — 4225 ед.
  4. Volkswagen e-Golf — 2479 ед.
  5. Hyundai Kona Electric — 2337 ед.

Между прочим, существенный рост за 2024 год продемонстрировали и продажи новых авто в Украине.

Также Фокус писал, что в Украине появился самый дорогой электромобиль Kia.