Продажи электрокаров в Украине за 2024 год установили рекорд: самые популярные модели (фото)

За 2024 год украинцы приобрели более 50 000 электромобилей. В новом сегменте самыми популярными являются электрокары из Китая, а в подержанном — Nissan и Tesla.

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Спрос на электромобили в Украине активно рос в 2024 году. За 12 месяцев продано рекордные 51,7 тыс. электрокаров, что сразу на 38% больше, чем годом ранее. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Больше всего зарегистрировали легковых электромобилей — 50 458, что на 37% больше, чем в 2023 году. Коммерческих электрокаров приобрели 1264 (+64%), а электробусов — всего 2.

Volkswagen ID.4 — самый популярный новый электромобиль в Украине Фото: Volkswagen

Доля новых электрических моделей на рынке осталась неизменной — 20%. В этом сегменте преобладают электромобили из Китая, а лидерами остаются Volkswagen ID.4 и Honda M-NV.

Топ 5 самых популярных новых электрокаров в Украине за 2024 год:

Volkswagen ID.4 — 1626 проданных авто. Honda M-NV — 1279 ед. BYD Song Plus — 1007 ед. Nissan Ariya — 766 ед. Zeekr 001 — 703 ед.

Nissan Leaf остается самым популярным подержанным электрокаром Фото: Nissan

В подержанном сегменте лидерство сохраняет электромобиль Nissan Leaf, также популярными являются модели Tesla.

Важно

Какие подержанные авто чаще всего завозили украинцы в 2024 году (фото)

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине за 2024 год:

Nissan Leaf — 5511 проданных авто Tesla Model 3 — 4639 ед. Tesla Model Y — 4225 ед. Volkswagen e-Golf — 2479 ед. Hyundai Kona Electric — 2337 ед.

Между прочим, существенный рост за 2024 год продемонстрировали и продажи новых авто в Украине.

Также Фокус писал, что в Украине появился самый дорогой электромобиль Kia.