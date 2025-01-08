Новый флагман: в Киеве появился самый большой и дорогой кроссовер Kia (фото)

Электромобиль Kia EV9 — пятиметровый семейный кроссовер с богатым оснащением. В Украине предлагается 384-сильная версия модели с запасом хода более 500 км.

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На украинском рынке появился новый Kia EV9. Один из первых электрокроссоверов сфотографировали в Киеве, а его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.a.s_ua в Instagram.

Kia EV9 в Украине продают в 384-сильной версии Фото: Topcars UA

Большой семейный кроссовер является новым флагманом южнокорейской марки. Цена Kia EV9 в Украине стартует с 2 941 970 гривен.

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Электромобиль Kia EV9 достигает 5 м в длину и отличается рубленым дизайном в новом фирменном стиле. Его салон рассчитан на 6 мест, а объем багажника составляет 333-2393 л. На передней панели установлены два дисплея.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Kia

Новый Kia EV9 в Украине доступен в одной версии GT Line с полным приводом и двумя моторами с суммарной отдачей 384 л.с. и 700 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,3 с, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. С батареей на 99,8 кВт∙ч запас хода составляет 505 км.

Кроссовер в Украине предлагают в шестиместной версии Фото: Kia

Комплектация Kia EV9 GT Line включает двухзонный климат-контроль, проекцию на лобовое стекло, сканер отпечатков пальцев, камеры кругового обзора (с мониторингом "слепых" зон), систему полуавтономного движения, подогрев и вентиляцию сидений, электроприводы руля, кресел двух рядов и дверей багажника. На фото в авто камеры вместо зеркал заднего вида.

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